Жандармерия на страже спорта: в оргкомитете ОИ-2024 в Париже прошли обыски

В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже прошли обыски по делу о коррупции и предполагаемом хищении государственных средств. Полиция действовала по запросу Национальной финансовой прокуратуры Франции, которая расследует дело об увеличении расходов на подготовку к Играм с 2017 года. За это время смета выросла на 25% и может вырасти еще в случае возникновения непредвиденных затрат.

Расследование по запросу финансовой прокуратуры

Информацию о том, что полиция проводит обыск в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже, 20 июня первым опубликовало агентство Reuters. Как утверждает его источник, обыск был санкционирован Национальной финансовой прокуратурой Франции (PNF) в рамках дела о борьбе с коррупцией и предполагаемом хищении государственных средств. Расследование было начало в 2017 году.

«Организаторы Игр 2024 года в Париже полностью сотрудничают со следователями, чтобы облегчить проведение расследования», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Также прошли обыски в головном офисе SOLIDEO — государственного органа, ответственного за обеспечение олимпийской и паралимпийской инфраструктуры — в рамках предварительного расследования, начатого в 2022 году, после аудита, проведенного французским агентством по борьбе с коррупцией.

Представители штаб-квартиры «Париж-2024» не предоставил никаких дополнительных подробностей и не дал никаких дальнейших комментариев после заявления прокуратуры.

Обыски совпали с началом двухдневного заседания Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК), на котором обсуждался ряд вопросов, включая ход подготовки к Играм.

«Нам известно, что сегодня полиция провела обыск в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр. Мы были проинформированы оргкомитетом о том, что они полностью сотрудничают с властями в вопросе расследования дела о коррупции», — приводит слова неназванного представителя МОК Reuters.

За шесть лет затраты выросли более чем на €2 млрд

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 6 сентября. Глава оргкомитета Игр Тони Эстанг пообещал, что мероприятия пройдут безупречно.

За шесть лет общий бюджет на подготовку к Играм вырос до €8,8 млрд с первоначальной оценки в €6,6 млрд в 2017 году.

По данным организатором, только реконструкция и строительство объектов инфраструктура обойдется в €4 млрд вместо изначально заложенных в бюджет €3,2 млрд. Большинство спортивных мероприятий будут проводиться на существующих аренах и в залах. Основными строительными площадками стали Олимпийская деревня и плавательный бассейн в Сен-Дени, расположенный к северу от Парижа.

Расходы на обеспечение безопасности, которые, по данным высшего контрольно-ревизионного органа Франции, составят не менее €400 млн, не были включены в общий бюджет.

Информации о допуске российских спортсменов до сих пор нет

До старта Олимпиады-2024 остается чуть больше года, но на данный момент конкретики в вопросе участия россиян нет. В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. При этом к соревнованиям не должны допускаться спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

В нейтральном статусе российским спортсменам удалось выступить на чемпионате мира по дзюдо в Дохе, где золотыми призерами турнира стали россияне Арман Адамян и Инал Тасоев, а также на чемпионате мира по тхэквондо в Баку, где российские атлеты завоевали в общей сложности шесть наград — одну золотую и пять бронзовых.

Ясность в вопросе допуска россиян к участию в ОИ-2024 и их статусу может наступить 22 июня — в этот день в удаленном формате пройдет 140-я сессия МОК.