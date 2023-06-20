Стрельба в кафе: на главу Ангарской федерации бокса напал боец ЧВК «Вагнер», но убил его друга

Президент Ангарской федерации бокса Александр Ракислов получил серьезные ранения во время стрельбы в кафе Ангарска, его друга Оганеза Туманяна убили. Стрельбу открыл президент спортивной организации «Бойцовский Клуб «Ахмат» Василий Мурачев, который скрылся с места преступления, но его уже задержали. Туманян успел ранить нападавшего ножом. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что грозит подозреваемому в этом деле, а вице-президент Ангарской федерации бокса Вячеслав Помыткин заявил, что Мурачев состоял в ЧВК «Вагнер».

Инцидент произошел 20 июня в кафе «Coffee Like» в Ангарске. По информации «РЕН ТВ», президент Ангарской федерации бокса, чемпион России Александр Ракислов находился в заведении вместе со своим другом Оганезем Туманяном, когда в это же кафе зашел президент спортивной организации «Бойцовский Клуб «Ахмат» Василий Мурачев. Между мужчинами завязался конфликт: все началось со словесной перепалки, в которой Мурачев хотел выяснить отношения с Ракисловым. Затем Мурачев достал оружие и несколько раз выстрелил в Раскилова. Туманян схватил нож и несколько раз ранил главу «Бойцовского клуба «Ахмат», однако Мурачев убил его.

Ракислова госпитализировали, у него диагностированы травматическое и огнестрельное ранение грудной клетки и обеих ног. Туманян также был отправлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Мурачев скрылся с места инцидента на Toyota Land Cruiser белого цвета без номеров. Его автомобиль вскоре нашли около одной из больниц, куда Мурачев был вынужден обратиться из-за ножевых ранений. По информации Telegram-канала «112», в машине был обнаружен пистолет. Сам мужчина остается в больнице, его палату охраняют сотрудники полиции. У Мурачева ранее уже была судимость — за причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство. По информации Telegram-канала »Иркутск Политический», Мурачев ранее был судим за мошенничество и рейдерский захват завода в Мегете.

40-летний Ракислов, возглавляющий Федерацию бокса в Ангарске, выигрывал чемпионат России по боксу в 2008 году, в 2005 и 2007 годах становился бронзовым призером национального первенства. Он — чемпион мира среди полицейских, мастер спорта международного класса.

Стрелявший Мурачев мог быть бойцом частной военной компании «Вагнер». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил вице-президент Ангарской федерации бокса Вячеслав Помыткин. Он также сообщил, что около недели назад Мурачев вернулся из зоны спецоперации. О причинах перестрелки Помыткин ничего сказать не смог.

«Никто не знает из-за чего произошла перестрелка. По камерам, зашел этот человек и сразу открыл стрельбу, не разговаривал, просто с ходу начал стрелять. <…> А этот товарищ вообще сидел, а потом пошел в «Вагнер», отбыл в ЧВК полгода, пришел неделю назад, по-моему», — заявил вице-президент АФБ.

По его словам, ранения получил президент АФБ Александр Ракислов – со стрелявшим он «вряд ли был знаком».

«Он [Ракислов] сидел, кофе пил просто. В тяжелом состоянии, ничего неизвестно, пулевые раны по ногам и все, вроде. Навряд ли были знакомы, потому что Ракислов проживает в Москве», — пояснил спортивный менеджер.

С Ангарской федерацией бокса стрелок не был связан, подчеркнул Помыткин.

«И что у него повернулось в голове и открыл стрельбу? Он связан был с бойцовским клубом «Ахмат» до отсидки. Нет, никак не связан с [Ангарской] федерацией бокса», — добавил он. Вице-президент АФБ также сообщил, что убитый выстрелами и сумевший ранить Мурачева ножом Оганез Туманян «занимался бизнесом и собирался открыть федерацию бокса в Байкальске».

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что может грозить Мурачеву за убийство Туманяна и нанесение огнестрельных ранений Ракислову.

«По поводу сегодняшней перестрелки в кафе «Coffee Like» следует сказать следующее: убийце будет грозить наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Учитывая, что убийство было сопряжено со стрельбой, в зависимости от тактики защиты, я думаю, суд признает виновным подозреваемого, и наказание будет назначено в районе 10-12 лет лишения свободы. Это только за одно преступление. За второе преступление, за человека, который остался жив, скорее всего, наказание будет за причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия, то есть, по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — наказание до 10 лет лишения свободы. По практике, по закону, когда человек совершает два преступления, суд складывает наказания по двум преступления путем поглощения большего наказания меньшим.

Наказания будут судом сложены по правилам сложения преступлений, и окончательное наказание будет назначено, на мой взгляд, в районе 13-15 лет лишения свободы, если виновник признает свою вину», — заявил адвокат.

Также Калинов рассказал, что может грозить обвиняемому в том случае, если он не признает вину, и рассказал о том, как судимость, которая была у Мурачева ранее, может повлиять на наказание по новому делу.

«Если виновник предполагаемый не признает свою вину и тактика защиты будет не подходить к данному делу, то может грозить наказание уже свыше той цифры, которую я озвучил. Потому что само непризнание вины и невозмещение материального и морального вреда сильно прибавляют в годах лишения свободы осужденному. Естественно, родственники погибшего и человека, которому был причинен тяжкий вред, будут признаны одновременно потерпевшими и гражданскими истцами, если заявят такое ходатайство и изъявят такое желание. Это позволяет потом вторично не обращаться в суд за взысканием материального и морального вреда.

Все это скажется на окончательном наказании. Приговор будет реальным.

Если учитывать, что виновник ранее был судим за мошенничество, у него, допустим, есть какие-то непогашенные судимости, условные сроки, то они приплюсуются к наказанию, которое вынесет суд по новому уголовному делу», — подчеркнул он.

Калинов также отметил, что ножевые ранения Мурачева от Туманяна вряд ли серьезно скажутся на итоговом приговоре.

«То, что человеку, который стрелял, было нанесено несколько ножевых ранений, не повлияет ни на самооборону, ни на превышение пределов необходимой обороны, потому что суд будет исходить из того, что человек стрелял из пистолета в жизненно важные органы. Может быть, как смягчающее вину небольшое обстоятельство, но коренным образом, наказание это не поменяет», — заключил адвокат.