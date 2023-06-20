Отказался работать с психологами. Что происходит с Романом Костомаровым

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который уже больше полугода находится в больнице, отказался работать с психологами, а его состояние оценивается как психически неустойчивое, у спортсмена случаются срывы. Врачи подбирают протезы для фигуриста, но, по сообщениям СМИ, пока самому Костомарову ничего не нравится.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию перед протезированием. По данным Sport24, врачи пытаются подогнать спортсмену протезы необходимого размера. При этом психическое состояние фигуриста неустойчивое.

«Роман находится на реабилитации, на данный момент ему подгоняют протезы.

На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить — это как минимум полгода. Сейчас под Костомарова подбирают модель. В отдельной палате с ним работают психологи.

Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы. Психологически он еще не может социализироваться в обществе», — заявил источник, знакомый с ситуаций.

20 июня «Спорт-Экспресс» написал, что Костомаров отказался от работы с психологами. По информации источника газеты, весной олимпийский чемпион работал со специалистом всего несколько раз. При этом врачи пытались убедить Костомарова, что работа над психологическим здоровьем очень важна и нужно двигаться в этом направлении. Изначально после работы с психологами у Костомарова был небольшой прогресс, но контакт со специалистами давался спортсмену с большим трудом.

Фигуриста перевели в отдельную палату, и сейчас ему подбирают протезы, однако все экземпляры, что приносили врачи, не нравились и не подходили Костомарову — он срывал их и психовал из-за происходящего, утверждает источник «Спорт-Экспресса».

После частичной ампутации конечности фигуриста заживают долго, мышцы ослабли, и из-за этого Костомарову тяжело адаптироваться к протезам.

13 июня ТАСС со ссылкой на свой источник написал, что протезирование Костомарова начнется через две-три недели.

Спортивный врач Андрей Звонков 8 июня рассказал, какие приготовления необходимо провести для протезирования конечностей, отметив, что подобные операции не сложные, однако протезу необходимо место, чтобы человек смог нормально функционировать в них.

«Такие операции никакой сложности из себя не представляют. Просто для протеза нужно место. Протез — это же целая конструкция, в которой надо разместить источники питания, всю электронику и механику. На моей практике в Институте травматологии у нас лежал парень, которому отрезали руку до основания большого пальца, пришлось убрать у него еще 10 сантиметров предплечья для того, чтобы было можно посадить биопротез.

То есть должна быть определенная длина культи для того, чтобы протез подходил по размеру — был не слишком длинный, сидел нормально, мог работать и имел место для всех необходимых компонентов.

Надо укоротить предплечье и ждать, пока заживут раны, которые, естественно, образуются. У каждого человека свои параметры. На это может уйти месяц, а, может, хватит двух-трех недель. Это ведь не пластмасса, а живое тело», — приводит слова Звонкова MSK1.RU.

Также специалист отметил, что разработать протезы для ног проще, чем для рук, и заявил, что в первую очередь фигуристу нужно думать не о возвращении на лед, а о том, как восстановить обыденную жизнь и научиться управлять протезами.

Костомаров находится в больнице уже полгода, о его госпитализации стало известно 10 января. Фигурист попал в реанимацию с тяжелой формой пневмонии, ему делали ЭКМО, и он долгое время находился на ИВЛ. Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился стоп и нескольких пальцев на руках.

Впервые с момента попадания в больницу Костомаров сам вышел на связь со своими поклонниками 8 мая. Фигурист опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где поблагодарил

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь. Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем. Впереди много тяжелой работы над собой», — написал он.