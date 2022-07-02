Грузия, Белоруссия, Азербайджан: куда уезжают фигуристы из России

В это межсезонье интерес к себе приковал танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые якобы собираются сменить российское гражданство на американское. Сообщалось, что пара должна была пройти просмотр в американской федерации, однако сами фигуристы эту информацию опровергли. В связи с этим «Газета.Ru» вспоминает фигуристов, которые свое спортивное гражданство все же сменили и начали выступать за другие страны.

Имя Мориса Квителашвили – спортсмена, представляющего Грузию, российским фанатам фигурного катания известно хорошо. Он занимается в группе у Этери Тутберидзе и считается «своим» среди российских фигуристов. Квителашвили родился и вырос в Москве, до 2016 года он представлял Россию, и самым большим его достижением стала победа в Кубке России среди взрослых в 2014 году. Однако в остальном его карьера складывалась не особо удачно – на российском первенстве он не попадал в пятерку лучших (в сезоне2-2014/15 стал восьмым, на следующий год – 12-м). Весной 2016 года фигурист принял решение перейти под флаг Грузии, и уже в декабре в Будапеште провел первые соревнования в качестве грузинского спортсмена – тогда процедура перехода еще не была усложнена, спортсмену не пришлось отбывать длительный карантин, который обязателен сейчас для российских фигуристов, переходящих в другие Федерации.

Уже в сезоне-2017/18 Квителашвили выиграл национальный чемпионат Грузии, и в целом его результаты улучшились. В 2019 году он завоевал бронзовую медаль Универсиады, в 2020-м стал третьим на чемпионате Европы в Граце, а в прошедшем сезоне выиграл российский этап Гран-при, опередив лидера сборной России Михаила Коляду. На этом же турнире еще дважды Морис брал серебро.

Грузию представляет еще одна фигуристка российского происхождения. Анастасия Губанова дебютировала в юниорской серии Гран-при в сезоне-2016/17 выступала на этапах в Чехии и Германии и, победив и там, и там, вышла в финал, где заняла второе место. Вскоре дебютировала на взрослом чемпионате России, финишировав седьмой, такого же результата Губанова добилась на юниорском национальном первенстве.

Эксперты по праву считали Губанову перспективной юниоркой, ставя ее способность чувствовать музыку и катание в один ряд с Аленой Косторной. Уже на взрослом уровне фигуристка дважды становилась серебряной призеркой Кубка России – в 2018 и 2020 годах,

однако на тот момент в национальной сборной начинали блистать Александра Трусова, Анна Щербакова, владеющие четверными прыжками, и конкуренция – высокая и без того – возросла еще сильнее. Было очевидно, что справляться с технически более сильными соперницами Губановой трудно – в ее арсенале нет ни четверных прыжков, ни тройного акселя, благодаря которому Косторная могла обходить своих соотечественниц. На чемпионатах России Губанова не попадала даже в пятерку лучших.

В 2021 году грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе Губановой в национальную сборную, а генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган заявил, что разрешение на это было получено еще в 2020 году – таким образом, прошел как раз тот год карантина, который обязаны выдерживать спортсмены, не попавшие в национальную сборную (спортсмены, входящие в национальную команду, обязаны пропустить два года с момента запроса иностранной Федерации).

Смена спортивного гражданства для Губановой, которая продолжает тренироваться в России под руководством Евгения Рукавицына, в первый сезон в Грузии не принесла большого количества медалей – фигуристка смогла выиграть только одну награду, поднявшись на верхнюю ступень пьедестала на турнире Золотой конек Загреба. Однако этот переход дал Губановой возможность поехать и на Олимпийские игры (11-я в личном турнире, 6-я в командном), и на чемпионат Европы (седьмая), и на мировое первенство (шестая). При сумасшедшей конкуренции в сборной России подобное было бы невозможно.

Еще одна яркая звездочка мирового фигурного катания — Екатерина Куракова – также не обладает элементами ультра-си, что значительно затруднило бы ее борьбу с конкурентками в России, но на международных стартах приковывает к себе внимание эмоциональными программами. Будучи российской фигуристкой-юниоркой она дважды выиграла Torun Cup, а вот на национальном чемпионате юниоров не смогла пробиться высоко – 15-е и 9-е места. На соревнованиях в Торуни Куракова познакомилась с Мареку Калишеку, председателем Польской ассоциации фигурного катания, именно он предложил фигуристке сменить гражданство. Спортсменка немного подумала и согласилась. Она начала процедуру смены спортивного гражданства в 2017 году. В 2018 году в Польше начала сотрудничество с тренером Сильвией Новак-Требаской, а в октябре того же года переехала в Торонто в группу к Брайану Орсеру, который уже на тот момент тренировал двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, а также многократного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса и двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

Сезон-2018/19 на международном уровне Куракова была вынуждена пропустить из-за смены гражданства, а вот на национальном уровне она сразу заявила о себе – выиграла чемпионат Польши и среди взрослых, и среди юниоров, причем такой же результат она повторила и на следующий год, а в прошлом сезоне стала трехкратной чемпионкой страны.

В сезоне-2019/20 Куракова дважды поднималась на высшую ступень пьедестала – на Warsaw Cup и Torun Cup. Как и в случае с Губановой, для Кураковой смена гражданства позволила выступать на крупных международных турнирах, а на турнире Nebelhorn Trophy – 2021 фигуристка и вовсе сражалась за квоту на Олимпийские игры – 2022 – она заняла второе место и в итоге поехала в Пекин (кстати, на Игры ее привез тренер Лоренцо Магри, с которым она начала заниматься во время пандемии коронавирусной инфекции, когда год не могла попасть в Канаду, а тренировки по видеосвязи не приносили должного результата. Примечательно, что по той же причине к Этери Тутберидзе вернулась Евгения Медведева). На Играх в Итоге Куракова стала 13-й, на европейском первенстве в Таллине замкнула пятерку лучших, а на чемпионате мира оказалась 13-й.

За Польшу также выступает Владимир Самойлов, который раньше тренировался у Тутберидзе. В статусе юниора он сумел выиграть серебряную медаль юниорского Гран-при Италии, а также взять золото международного турнира Ice Star. За новую страну он дебютировал в сезоне-2020/1, уже успел стать чемпионом Польши, а на чемпионате мира сезона-2021/22 оказался только 27-м. Примечательно, что занимается он вместе с Кураковой в центре Магри.

Екатерина Рябова не смогла проявить себя в юниорском возрасте, выступая за Россию. В 2019 году она оказалась включена в сборную Азербайджана и попала на чемпионат Европы в Минске, где заняла итоговое 12-е место и стала третьей женщиной, представляющей Азербайджан на континентальном первенстве. Свое желание выступать за другую страну она объяснила высокой конкуренцией в российском женском катании и своим желанием выступать на международных турнирах.

«У нас в стране всегда была очень серьезная конкуренция в фигурном катании. Особенно у девочек. Поэтому мне пришла в голову мысль выступать за другую страну, чтобы была возможность ездить на международные соревнования. Поэтому я и поменяла спортивное гражданство. Я благодарна нашей федерации, что она отпустила меня. И особенно благодарна азербайджанской сборной, что теперь могу представлять ее на крупных турнирах. За Россию на международных стартах я не каталась, поэтому карантина у меня не было», — призналась Рябова в интервью Sport24.

Фигуристка тренируется в России у своего отца – Алексея Рябова. При этом у нее достаточно солидный бэкграунд по работе с тренерами, она сотрудничала и с Сергеем Давыдовым, и с Александром Волковым, и с Евгением Плющенко. В прошедшем сезоне на пьедестал Рябовой удалось подняться единожды – на мемориале Дениса Тена она стала второй. Однако, как в случае с Кураковой и Губановой, самым важным для фигуристки являются выступления на крупнейших мировых соревнованиях. На Играх она стала 15-й, на чемпионате мира – девятой, на европейском первенстве – шестой.

Как было уже ни раз сказано выше, именно высочайшая конкуренция в России (особенно в женском одиночном катании, поэтому среди сменивших гражданство так много фигуристок-одиночниц) заставляет спортсменов переходить в другие Федерации и выступать за иностранные государства. В 2015 году на Открытом Кубке Федерации фигурного катания на коньках города Москвы в разряде Кандидатов в мастера спорта победу одержала Виктория Сафонова, которая обошла Викторию Васильеву, а также Анну Щербакову и Александру Трусову. В 2017 году спортсменка заняла 14-ю позицию на национальном первенстве юниоров, на следующий год она существенно улучшила свой результат на турнире и стала восьмой. Единственным золотом для Сафоновой при выступлении за Россию стала медаль высшей пробы на турнире Ice Star, который прошел в 2018 году в Минске.

Уже летом 2019 года она сменила спортивное гражданство и стала выступать за Белоруссию, где добилась больших успехов. Фигуристка стала двукратной чемпионкой страны (2020, 2021), а на Олимпийских играх в Пекине заняла 13-е место. А вот с чемпионатами мира Сафоновой не повезло – в 2021 году в Стокгольме она не выступила из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию, в 2022 году спортсмены сборной Белоруссии вместе с российскими фигуристами оказались отстранены от участия в международных турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

В прошедшем сезоне Сафонова выиграла Мемориал Дениса Тена и стала третьей на челленджере Nebelhorn Trophy, что позволило ей квалифицироваться на Игры.

В декабре 2021 года разрешение на смену спортивного гражданства получила Мария Талалайкина. С 1 июля этого года она получила право представлять сборную Италии, фигуристка работает в тренировочном центре, который возглавляет Лоренцо Магри. В 2020 году фигуристка, которой сейчас 19 лет, стала третьей в финале Кубка России, уступив только Анастасии Гуляковой и упомянутой выше Губановой.

При этом, стоит отметить, что у Талалайкиной есть шансы поднять женское одиночное катание в Италии на более высокий уровень. На Олимпийских играх Италия смогла участвовать в командных соревнованиях в Пекине благодаря удачным выступлениям мужчин, спортивных пар и танцевальных дуэтов. А вот квоту на выступление в индивидуальном турнире у женщин итальянкам не удалось завоевать ни на чемпионат мира в Стокгольме, ни на квалификационном турнире в Оберстдорфе – тогда Лара Гутманн стала только восьмой, что не позволило ей добыть путевку для страны на Игры в Пекине.

Переход Анастасии Шаботовой в сборную Украины в 2019 году был весьма неожиданным, и следует вспомнить, что спортсменку окружал ореол скандальности – за несколько месяцев до смены гражданства в прямом эфире в социальных сетях она заявила, что фигуристкам из «Хрустального», которые тренируются в группе Этери Тутберидзе, дают «правильный допинг». Позднее эти слова тренеры спортсменки объясняли шуткой, а руководство ФФККР отказалось комментировать заявления фигуристки.

После такого карьера Шаботовой в сборной оказалось под угрозой, да и то, что она не исполняет элементы ультра-си, не играло ей на руку.

Зато после смены спортивного гражданства Шаботова стала трехкратной чемпионкой Украины (2020-2022), в сезоне-2021/22 выиграла две бронзовые медали – на Мемориале Дениса Тена и турнире Ice Star, выступила на Олимпийских играх, где заняла 30-е место (последнее) в короткой программе и не сумела отобраться в произвольную. Интересно, что весной 2022 года Шаботова была исключена из сборной Украины – и дело было вновь связано с социальными сетями. Она поставила «лайк» на публикацию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал специальную военную операцию России на Украине.

В 2021 году стало известно, что спортивное гражданство с российского на чешское намерен сменить Леонид Свириденко. Фигурист, способный исполнять все возможные четверные прыжки, в сезоне-2019/20 выиграл чемпионат Санкт-Петербурга, опередив Евгения Семененко, который на сегодняшний момент входит в сборную России, а также стал победителем этапа Кубка Страны, где обошел Артура Даниеляна, ставшего вице-чемпионом Европы в 2020 году. 21 августа 2021 года появилась информация, что Свириденко выступил на контрольных прокатах в Чехии, однако с тех пор информации о нем практически нет – в феврале 2022 года сообщалось, что он работает над получением чешского гражданства.

Страну также сменила бывшая ученица Тутберидзе Екатерина Митрофанова, тренировавшаяся в «Хрустальном» в сезоне2016/17. Сейчас она вместе с Владиславом Красинским представляет в танцах на льду Боснию и Герцеговину. Победители Универсиады-2019 в парном катании Алиса Ефимова и Александр Коровин прекратили совместное сотрудничество в 2020 году, а теперь спортивное гражданство сменили оба – она теперь представляет Германию, а он – Филиппины. Стоит вспомнить и Елизавету Жук, которая сменила гражданство на чешское и даже изменила фамилию по правилам новой страны – теперь она Жукова. Теперь спортсменка катается с Мартином Бидаром, пара даже выступила в Пекине, однако по итогам короткого проката не отобралась в произвольный.

Сменила российское гражданство на армянское фигуристка Анастасия Галустян. Трижды она становилась чемпионкой страны, однако добиться больших успехов на международных турнирах ей не удалось – на чемпионате Европы в 2015 году заняла 13 место, в 2016 году — 15-е, в 2017 году — 12-е, на мировом первенстве она выступила дважды: 29 место в 2015 году и 24 место в 2016-м.

Говоря о переходах фигуристов под другой флаг, стоит вспомнить новость этого межсезонья — завершившая два два года назад карьеру Наталья Забияко намерена выступать за Канаду. В России фигуристка в паре с Александром Энбертом выиграла серебряные медали Пхенчахана и бронзовые награды командного чемпионата мира в 2019 году. Однако стоит отметить, что официально переход еще не был оформлен.