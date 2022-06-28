«Вынужденная мера»: как российские спортсмены выступают под другими флагами

Российский боксер Артур Бетербиев в объединительном чемпионском бою с Джо Смитом-младшим впервые выступил под канадским флагом. «Газета.Ru» рассказывает о самых известных отечественных спортсменах, защищающих знамена других государств.

Казус Бетербиева

Российский боксер Артур Бетербиев одержал свою 18-ю победу нокаутом в 18 боях на профессиональном ринге, одолев в объединительном поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBC WBO и IBF американца Джо Смита-младшего.

Правда, событие приобрело скандальный оттенок из-за того, что в трансляции ESPN напротив фамилии Бетербиева был поставлен канадский флаг, и самого спортсмена представляли как канадца.

Такое случилось не впервые, так как Артур Бетербиев действительно уже давно проживает и тренируется в Монреале, а также имеет канадский паспорт, но при этом он не отказывался от российского.

Бетербиев всегда подчеркивал, что представляет на международной арене Россию, и на те случаи, когда ему ставили в трансляциях неправильный флаг, всегда реагировал негодованием.

Однако в данном случае все было верно. Сам боксер объяснил после победы, что действительно вынужден был заявиться на поединок под канадским флагом, так как из-за военной спецоперации РФ на Украины выступление под российским триколором было невозможно.

«Это было вынужденно. Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом. До этого всегда выступал под российским — надеюсь, не будут строго судить», — цитирует Артура Бетербиева РИА «Новости».

Переход Забияко

Впрочем, в России есть спортсменка, которая будет выступать под канадским флагом на постоянной основе осознанно и целенаправленно.

О возобновлении своей спортивной карьеры недавно объявила знаменитая фигуристка Наталья Забияко, выигрывавшая серебряную медаль Олимпийских игр — 2018 в командном турнире.

Вместе с Александром Энбертом она была на Играх в Южной Корее седьмой в турнире спортивных пар, брала бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы, а на первенстве России дважды была третьей и один раз второй.

Об окончании карьеры дуэт объявил в 2020 году, хотя из-за травмы партнера свои выступления Забияко и Энберт прекратили еще годом ранее.

Теперь же Наталья готовится к сезону вместе с канадцем Закари Дэйлманом, и представлять дуэт будет именно Страну кленового листа.

Интересно, что для 32-летней спортсменки это уже не первый случай смены спортивного гражданства. Забияко родилась в Таллине и выступала за Эстонию, прежде чем перешла под российские знамена.

Олимпийские победы Кузьминой

В биатлоне явление смены гражданства достаточно частое, и многие российские спортсмены и спортсменки переходили в сборные бывших республик СССР или даже дальнего зарубежья. Чаще всего это было просто возможностью продлить свой спортивный век.

Однако случай Анастасии Кузьминой выделяется на фоне остальных. Родная сестра многолетнего лидера национальной команды России Антона Шипулина хоть и считалась перспективной и даже выступала в Кубке мира, особенно высоко в своей родной сборной не котировалась.

В 2008 году она переехала вместе со своим супругом Даниэлем Кузьминым, израильским лыжником с российскими корнями, в Словакию, после чего стала представлять эту страну.

Именно в составе сборной Словакии она добилась великолепных результатов. Еще не считаясь суперзвездой в своем виде спорта, Кузьмина блеснула на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи, взяв на них по золотой и серебряной медали.

Ну а ближе к концу карьеры она уже прочно вошла в биатлонную элиту, дважды подряд боролась за Кубок мира, заняв второе и третье места в общем зачете, а на Играх в Пхенчхане-2018 пополнила медальную коллекцию еще одним золотом и двумя серебряными наградами.

Хоккейное наследие

Большое количество российских игроков натурализовано разными странами и в хоккее. Хотя в этом виде спорта главные отечественные звезды, даже выступая в НХЛ и получая гражданство США, как, например, Евгений Малкин, продолжают представлять родную сборную.

Но есть и суперзвезды с российскими корнями, играющие за другие сборные. На слуху, например, швейцарцы Денис Мальгин и Филипп Курашев. Но самый известный такой игрок, конечно же, Александр Барков.

Форвард и капитан «Флорида Пантерз» представляет на международной арене сборную Финляндии.

Сын российского и советского хоккеиста Александра Баркова-старшего родился в 1995 году в Тампере, когда его отец выступал за местную «Таппару». Именно в Суоми и прошли детство и становление юного хоккеиста.

Сам Барков-младший говорит, что он «русский, но не как те, кто вырос в России». При этом как спортсмен он никогда не сомневался в том, чтобы выступать именно за Финляндию, и сейчас является одной из главных звезд богатой талантами страны. Со сборной Суоми Барков-младший был серебряным призером чемпионата мира и бронзовым медалистом Олимпиады.

Теннисная миграция

Еще больше на слуху представляющих другие страны российских имен в теннисе. Здесь почва для перехода особенно благодатная, так как для подготовки на профессиональном уровне из России будущим игрокам, как правило, приходится уезжать еще в детстве.

Но если давно живущий в Монте-Карло Даниил Медведев, проживающий в Дубае Карен Хачанов или дислоцирующаяся в Барселоне Дарья Касаткина никогда не планировали менять флаг, то есть и другие примеры.

Топовая теннисная семья Зверевых давно живет в Германии, и именно за эту страну провел карьеру старший брат Михаил, а сейчас выступает и топ-3 рейтинга АТР младший Александр.

Представляющий Грецию Стефанос Циципас прекрасно говорит по-русски, так как грек он только наполовину — по отцу. Мать же его является чистокровной русской.

Большая колония теннисных выходцев из России проживает в Австралии и представляет эту страну. Наиболее известна тут теннисистка Дарья Гаврилова.

Ну а Денис Шаповалов прославляет все тот же канадский флаг, являясь в свои 23 года 16-й ракеткой мира и заработав за карьеру уже почти $10 млн.