Остановить легенду: Хачанов сражается с Надалем. LIVE

12:15

В матче третьего круга Australian Open посеянный под 28-м номером россиянин Карен Хачанов играет с одним из самых титулованных теннисистов мира испанцем Рафаэлем Надалем, шестой ракеткой соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.