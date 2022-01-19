Второй шаг на Australian Open: Хачанов против Бонзи. LIVE

Мы планомерно приближаемся к завершению матча Корды и Муты (6:5 в решающем сете), который идет уже четыре с половиной часа, а время начало нашего матча все двигается. 10:25 по московскому времени.
Открытый чемпионат Австралии — один из турниров серии «Большого шлема», поэтому теннисисты здесь собраны самые лучшие и готовые сражаться в каждом матче за победу. Достаточно трудно идет игра у Кодры и Муты, 3:3 в пятом сете, а матч Хачанова снова отодвинут.
Пока что матч Хачанова запланирован на 09.45, а в матче Корды и Муте 2:2 в решающем сете. Кстати, теннисисты провели на корте практически четыре часа.
В том случае, если Хачанов сумеет обыграть своего сегодняшнего соперника, то впереди его ждет грозный испанец Рафаэль Надаль, который уже пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв немца Янника Ханфмана — 6:2, 6:3, 6:4.
Рафаэль Надаль на Открытом Чемпионате Франции по теннису, 2021 годFranck Castel/Global Look Press
Итак, в матче Корды и Муте счет стал равным — 2:2. А это значит, что нас ждет пятый сет, а начало матча Карена вновь откладывается.
В матче Корде и Муты продолжается упорная борьба в четвертом сете, поэтому время нашего матча сдвинуто еще. Пока ориентировочно Хачанов стартует в 09.10 по московскому времени, однако время может быть изменено еще раз с большой долей вероятности.
А пока мы ждем начало матча российского теннисиста, то сложно не вспомнить скандал, которым омрачился Australian Open. Конечно, речь идет о депортации Джоковича после десяти дней его мучений на австралийской земле. Чем закончилась эта история, и почему серб был депортирован можно прочитать в материале:
Кроме Хачанова во второй круг Открытого чемпионата Австралии вышли еще три российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев. Причем матч последнего длился практически пять часов!
Первый матч на турнире складывался для Хачанова не самым простым образом. После непростого начала Карен уверенно вел игру против Дениса Кудлы и забрал три сета подряд, уступив в первом. Итоговый счет поединка был 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).
Российский теннисист Карен Хачанов в финальном матче мужского одиночного разряда против Александра Зверева (Германия) на теннисном турнире XXXII летних Олимпийских игр в Токио, 2021 годАлексей Филиппов/РИА «Новости»
Поединок поставлен поставлен третьим запуском на восьмом корте после игры Себастьяна Корды с Корентеном Муте. Сейчас теннисисты сыграли три сета, впереди Муте со счетом 2:1. Поэтому матч Хачанова начнется не ранее, чем 08.50 по московскому времени.