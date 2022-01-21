Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лавров рассказал об ожиданиях от переговоров с США по гарантиям безопасности 13:58
Участницам скандальной фотосессии у мечети в Москве предъявлено обвинение 13:56
Биологи выяснили, сколько весят нервы хобота слона 13:54
Бастрыкин поручил изучить обращение начавших голодовку свердловчан 13:53
Семья отправила Лидию Федосееву-Шукшину в центр для пожилых людей 13:51
В Австралии заявили о намерении помочь Украине в случае... 13:50
В Госдуме отреагировали на бойкот фанатов «Спартака» 13:49
Бизнес захотел списания льготных кредитов при сохранении 90% рабочих мест 13:47
Заболевший COVID-19 Кличко нарушил самоизоляцию ради похода в любимый ресторан 13:45
Тренер сборной России заявил, что Бабиков не попадет в основной состав на ОИ 13:43
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Повторить прошлогодний успех: Карацев играет с Маннарино. LIVE

Australian Open. 3-й круг. Маннарино (Франция) — Карацев (Россия). ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии россиянин Аслан Карацев сражается с французским теннисистом Адрианом Маннарино. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:59

30:15. Невынужденная ошибка Карацева.

13:58

15:15. Завязалась упорная борьба, и форхендом выигрывает мяч Аслан.

13:58

15:0. С бэкхенда ошибается Аслан, бьет в сетку.

13:57

Быстро, спокойно и уверенно берет Аслан свою подачу. 1:0.

13:56

40:0. Еще один эйс.

13:56

30:0. Эйс.

13:55

15:0. Сразу же ошибается на приеме француз.

13:55

Поехали, стартовал первый сет! На подаче Аслан.

13:51

Разминаются теннисисты.

13:47

Тем временем теннисисты уже на корте. Совсем скоро начнется поединок.

13:45

Соперник Карацева находится сейчас в весьма неплохой форме — во втором круге Маннарино просто вынес с корта габаритного полякаХуберта Хуркача (6-4, 6-2, 6-3). В стартовом туре в более напряженной борьбе Адриан переиграл местного теннисиста Джеймса Дакворта (6-4, 2-6, 3-6, 6-2 и 6-1).

13:40

Нельзя сказать, что матчи Аслана на турнире складываются легко и просто. В первом раунде против Мунара россиянин провел на корте почти пять часов и сыграл пять сетов. Поединок во втором раунде был короче, но тоже заставил понервничать первый сет Карацев проиграл, но следом собрался и выдал три победные партии.

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»
13:35

Завершился матч Осаки и Анисимовой. На тай-брейке победу одержала американка, а, значит, совсем скоро на корте появятся Карацев и Маннарино. Старт запланирован на 13.50 по московскому времени.

13:30

Поединок российского теннисиста начнется сразу после матча японки Наоми Осаки и американки Аманды Анисимовой. Сейчас теннисистки играют тай-брейк в решающем третьем сете.

13:25

В матче третьего круга Australian Open россиянин Аслан Карацев встречается с французским теннисистом Адрианом Маннарино. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Это в чистом виде национализация»
ФАС предлагает предусмотреть изъятие акций стратегических предприятий у иностранцев
Висит на шее, ловит вирус: как работает детектор SARS-CoV-2
Ученые создали носимый улавливатель коронавируса
Байден назвал «глупым» вопрос о «первом шаге Путина»
Байден не стал прямо отвечать на вопрос журналистки, почему он ждет «шага от Путина»
В России зафиксировано рекордное число заражений COVID-19
Песков отреагировал на сообщения о похищении жены экс-судьи «чеченскими силовиками»
Госпитализированному с пневмонией Леониду Куравлеву стало лучше
Коммунисты раскрыли цель инициатив по захоронению Ленина
Новости и материалы
Лавров рассказал об ожиданиях от переговоров с США по гарантиям безопасности
Участницам скандальной фотосессии у мечети в Москве предъявлено обвинение
Биологи выяснили, сколько весят нервы хобота слона
Бастрыкин поручил изучить обращение начавших голодовку свердловчан
Семья отправила Лидию Федосееву-Шукшину в центр для пожилых людей
В Австралии заявили о намерении помочь Украине в случае «вторжения» России
В Госдуме отреагировали на бойкот фанатов «Спартака»
Бизнес захотел списания льготных кредитов при сохранении 90% рабочих мест
Заболевший COVID-19 Кличко нарушил самоизоляцию ради похода в любимый ресторан
Тренер сборной России заявил, что Бабиков не попадет в основной состав на ОИ
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие иммунитет в условиях «омикрона»
Илон Маск станет продавцом наушников
В Кремле ответили на вопрос о здоровье Путина после встречи с перенесшим COVID-19 Лукашенко
Средняя цена Lada Vesta оказалась выше, чем у Hyundai Solaris
Путин обсудил с финским президентом Ниинистё ситуацию на Украине
Блинкен заявил о желании США урегулировать разногласия с Россией через диалог
Рябков рассказал, когда США ответят России по гарантиям безопасности
Фанаты «Спартака» будут бойкотировать матчи красно-белых из-за введения Fan ID
Все новости
Почему пенсионеры пошли за микрозаймами
Эксперты рассказали, что банки из-за пандемии стали осторожнее кредитовать пенсионеров
Глава немецкого региона о «Северном потоке — 2»: «Нам срочно нужен этот газопровод»
Вице-канцлер ФРГ заявил, что «Газпром» не получит компенсаций при отказе ЕК в сертификации
«Возможность, которую нельзя упускать»: ученые придумали, как догнать Оумуамуа
Ученые предложили послать зонд к межзвездному астероиду Оумуамуа в феврале 2028 года
Chevrolet Tracker и Onix будут продавать в России. Подробности
UzAuto в конце 2022 года представит новый кроссовер для российского рынка
«Дышать луком целый день». Какие еще рецепты выписывал врач из Хакасии
В Хакасии проведут беседу с терапевтом, предлагавшим лечить COVID-19 «мертвой водой»
«Цель — надругательство»: что грозит участницам скандальной фотосессии у мечети
СК завел уголовное дело после публикации видео с полуобнаженной девушкой у мечети в Москве
Умер музыкант и звезда фильма «Бойцовский Клуб» Мит Лоуф
«Пророссийские сепаратисты». Вашингтон наказал украинцев за связь с Москвой
Минфин США ввел санкции против четырех граждан Украины
Опыт владения: подержанный Hyundai Solaris первого поколения
Владелец хетчбэка Hyundai Solaris рассказал о нюансах его эксплуатации
«Переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов»: как Путин напугал поляков шуткой
Экс-генсек НАТО рассказал о шутке Путина на Совете Россия – НАТО
«Нужно быстрее продать Киеву как можно больше оружейного старья»
Почему США разрешили странам Прибалтики продавать оружие Украине
«Признаки биполярного расстройства»: США просят Украину снять накал страстей
Байден объяснил, что в Вашингтоне воспримут как «вторжение» на Украину
Без Фродо, но с рекордным бюджетом: каким будет сериал по «Властелину колец»
Сериал «Властелин колец: Кольца власти»: сюжет, актеры, дата премьеры
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть