Повторить прошлогодний успех: Карацев играет с Маннарино. LIVE

13:40

Нельзя сказать, что матчи Аслана на турнире складываются легко и просто. В первом раунде против Мунара россиянин провел на корте почти пять часов и сыграл пять сетов. Поединок во втором раунде был короче, но тоже заставил понервничать первый сет Карацев проиграл, но следом собрался и выдал три победные партии.