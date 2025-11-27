На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как можно заразиться ВИЧ

Медицинский психолог Григас: ВИЧ может передаться через кровь
Freepik.com

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) передается через кровь, незащищенный половой контакт или от матери к ребенку. Об этом рассказала медицинский психолог отдела профилактики и медико-социальной работы СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний» Марина Григас, передает «Пятый канал».

«Заболеть ВИЧ-инфекцией может любой человек, у которого есть половая жизнь с незащищенными контактами, если отрицательный ВИЧ-статус партнера достоверно неизвестен. ВИЧ не проявляется внешне, у него нет явных симптомов очень долгое время», — предупредила специалист.

Этот путь передачи ВИЧ является самым распространенным. По словам эксперта, незащищенный половой акт становится причиной 85% случаев заражений.

ВИЧ также передается через кровь. Григас объяснила, что заражение может произойти, например, при попадании в глаз крови больного человека. При этом перед медицинскими манипуляциями проводятся все необходимые профилактические меры, исключающие такой исход. Кроме того, вирус может передаться парентеральным путем, то есть от матери к младенцу.

Эксперт напомнила, что заразиться ВИЧ невозможно как бытовым путем, так и воздушно-капельным. Также есть шанс исключить заражение после контакта с больным. Для этого в течение первых 72 часов необходимо обратиться в СПИД-центры, где будет проведена постконтактная профилактика, которая снижает риск размножения и закрепления вируса в организме на 98%.

В ноябре главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус заявил, что полную эпидемиологическую картину по вирусу иммунодефицита человека в России можно будет оценить только по сведениям за год. Однако, по его словам, негативный тренд распространения ВИЧ уже был переломлен.

Ранее россиянам назвали способы облегчить симптомы при высокой температуре.

