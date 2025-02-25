Россияне рассказали, во сколько им обошелся первый автомобиль

Больше половины — 53% — россиян приобрели свой первый автомобиль на собственные сбережения, для 14% опрошенных машина стала подарком от близких, а 13% воспользовались потребительским кредитом. Об этом говорят результаты совместного исследования СК «Росгосстрах» и Автокода, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Половина россиян приобрели первый автомобиль в возрасте от 18 до 25 лет. Треть респондентов купили машину в 26-35 лет, а каждый десятый – в 36-45 лет. Еще 5% опрошенных впервые сели за руль в 46-55 лет, причем половина из них стали автовладельцами в период с 2021 по 2025 год.

82% автомобилистов начинали водительский стаж на машине с пробегом, при этом в поисках первого автомобиля большинство (79%) ориентировались на стоимость. На втором месте оказалось техническое состояние авто (59%), а на третьем — бренд (48%). 39% автомобилистов отдали предпочтение марке Lada, а также «японцам» — Toyota (6%) и Nissan (4%). Также россияне начинали водить, купив «Москвич», Hyundai, ЗАЗ, Renault и Chevrolet, — каждую из этих марок выбрали по 3% респондентов.

Каждому пятому россиянину первый автомобиль обошелся в сумму, эквивалентную $1-3 тыс. 15% потратили более $20 тыс., а 14% – $3-5 тыс. Каждый десятый купил машину менее чем за $1 тыс., столько же опрошенных приобрели первое авто за $5-7 тыс.

Сегодня полис ОСАГО необходим всем автомобилистам, однако четверть опрошенных не оформляли полисы для своих первых машин: две трети из них приобрели авто с 1990 по 2000 год, когда автострахование не было обязательным. Примечательно, что в тот же период каждый пятый новоиспеченный автовладелец покупал полис каско. После того, как страховка перестала быть добровольной, большинство водителей (76%) ограничивались оформлением ОСАГО при покупке первой машины.

С течением времени изменились и способы поиска автомобиля: если с 1990 по 2005 год машины находили в основном через знакомых (41%) или в газете «Из рук в руки» (26%), то позже россияне искали их на специализированных сайтах (54%) и в дилерских центрах (14%).

«Согласно данным нашего исследования, более половины респондентов обзавелись первым авто на собственные сбережения и не имеют обязательств перед банком страховать каско. В то же время при нынешнем уровне цен на запчасти ремонт повреждений — а для новичков вероятность попасть в ДТП по понятным причинам выше — может потребовать существенных расходов. Поэтому при выборе первой машины мы всегда рекомендуем начинающим автомобилистам обращать внимание на стоимость и доступность кузовных деталей для интересующей модели, а также включить в плановые затраты стоимость полиса каско», — говорит куратор направления каско в компании «Росгосстрах» Дмитрий Кузнецов.

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