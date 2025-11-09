На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отстраненный ректор СПбГУП попросил суд вернуть его на должность

Ректор СПбГУП Запесоцкий попросил суд отменить иск об отстранении его от поста
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал заявление ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого, в котором он попросил отменить иск Генпрокуратуры об отстранении его от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«В материалы дела поступило заявление Запесоцкого А.С. о прекращении действия обеспечительных мер, принятых определением суда от 22.09.2025 и определением суда от 24.09.2025», — говорится в определении суда.

По данным суда, заявление отстраненного ректора было подано с нарушениями. В частности, Запесоцкий не приложил документ об оплате пошлины. Экс-главу вуза предложили исправить нарушения до 14 ноября.

Запесоцкий обвиняется в растрате более 74 млн рублей бюджетных средств. По данным Генпрокуратуры, экс-руководитель вуза тратил деньги на аренду элитного жилья, рестораны и зарубежные поездки. Расследование также выявило получение им кредитов на 813,6 млн рублей под залог университетского имущества для инвестиций в недвижимость Монако и Эстонии.

Ректор был отстранен от должности 25 сентября. Запесоцкий отрицает все обвинения. Ранее арбитражный суд удовлетворил иск о национализации имущества СПбГУП. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали о гражданстве сына отстраненного ректора Запесоцкого.

