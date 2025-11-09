Отстраненный ректор СПбГУП попросил суд вернуть его на должность

Ректор СПбГУП Запесоцкий попросил суд отменить иск об отстранении его от поста

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал заявление ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого, в котором он попросил отменить иск Генпрокуратуры об отстранении его от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«В материалы дела поступило заявление Запесоцкого А.С. о прекращении действия обеспечительных мер, принятых определением суда от 22.09.2025 и определением суда от 24.09.2025», — говорится в определении суда.

По данным суда, заявление отстраненного ректора было подано с нарушениями. В частности, Запесоцкий не приложил документ об оплате пошлины. Экс-главу вуза предложили исправить нарушения до 14 ноября.

Запесоцкий обвиняется в растрате более 74 млн рублей бюджетных средств. По данным Генпрокуратуры, экс-руководитель вуза тратил деньги на аренду элитного жилья, рестораны и зарубежные поездки. Расследование также выявило получение им кредитов на 813,6 млн рублей под залог университетского имущества для инвестиций в недвижимость Монако и Эстонии.

Ректор был отстранен от должности 25 сентября. Запесоцкий отрицает все обвинения. Ранее арбитражный суд удовлетворил иск о национализации имущества СПбГУП. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали о гражданстве сына отстраненного ректора Запесоцкого.