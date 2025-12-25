В петербургском вузе проходят обыски по делу о хищении более 26 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПБГУП). Об этом пишет газета «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к вузу.

В статье говорится, что полицейским предстоит изъять финансовую документацию. Такая задача была поставлена на фоне возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации журналистов, временное руководство университета не нашло подтверждения трат 26,9 млн рублей в период с марта 2021 года по февраль текущего года. В это время вузом руководил Александр Запесоцкий.

Министерство труда РФ, а также министерство науки и высшего образования выделили вузу средства в качестве субсидий. Ожидалось, что деньги потратят на научную деятельность. Но теперь они считаются похищенными.

Александра Запесоцкого отстранили от должности ректора СПБГУП в сентябре 2025 года. Как писала газета «Коммерсантъ», Генеральная прокуратура РФ подала иск, в котором приводились данные о злоупотреблениях экс-руководителя вуза. Так, университет за два года потратил более 74 млн рублей на зарубежные поездки Запесоцкого и членов его семьи и посещение ими ресторанов. Еще 20 млн рублей, по данным издания, были потрачены на проживание бывшего ректора под усиленной охраной. При этом сам Запесоцкий отрицает все обвинения.

Ранее Запесоцкий попросил суд отменить иск об отстранении его от поста ректора СПБГУП.