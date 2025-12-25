На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель автобуса в Воронеже избил мальчика и выбросил его на улицу из-за оплаты проезда

В Воронеже полиция проверит инцидент с избиением мальчика в автобусе
В Воронеже полицейские проверят инцидент с 13-летним мальчиком, которого избили и выбросили из автобуса из-за оплаты проезда. Об этом со ссылкой на УМВД России по региону сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту №23. Предварительно, ребенок не смог оплатить проезд, и после этого водитель избил его и выбросил из транспортного средства. При этом другие пассажиры предлагали оплатить проезд за мальчика, но шофер отказался.

Полицейские организовали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура региона также организовала собственную проверку по факту случившегося.

Ранее в Омске водитель выгнал школьника из автобуса на середине моста.

