В Омске водитель выгнал школьника из автобуса на середине моста

NGS55: в Омске водитель выгнал подростка из автобуса из-за проблем с оплатой

В Омске водитель не дал подростку проехаться в автобусе из-за проблем с картой. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на местные паблики и мать пострадавшего.

По словам женщины, 15-летний школьник зашел в салон и попытался оплатить проезд с помощью карты. Однако мужчина за рулем якобы неправильно приложил ее к терминалу, поэтому оплата не списалась.

При этом молодой человек пытался вежливо объясниться, но ему ответили нецензурно и выгнали из салона.

«Высадил ребенка 15 лет на проезжую часть, даже не на остановке, а посередине моста 60-летия ВЛКСМ», – рассказала родительница.

После того, как новость попала в местные паблики и СМИ, на ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Специалисты ведомства проводят проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщается в публикации.

В случае, если прокуроры найдут нарушения, будет решаться вопрос о мерах реагирования.

