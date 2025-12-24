На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новосибирские школьницы избили второклассника за то, что тот их обзывал

«КП»: в Новосибирске школьницы избили мальчика за то, что тот их обзывал
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске несколько школьниц избили девятилетнего мальчика в торговом центре. Об этом сообщает nsk.kp.ru.

Инцидент произошел в торговом центре «Лазурный» на улице Высоцкого. Школьницы напали на мальчика, дав ему пощечину, а затем вывели его на улицу, где стали пинать.

«Не надо, прошу вас! За что вы меня бьете?» — кричал ребенок, однако агрессорши не останавливались.

Предварительно, одной из нападавших 13 лет, остальным от 14 до 16 лет. Поводом для избиения ребенка могло стать то, что мальчик бегал по торговому центру и обзывал старшеклассниц. По словам местных жителей, малолетний не впервые становится жертвой агрессии, а ситуация в его семье является неблагополучной. Следователи начали проверку по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее два новосибирских подростка жестоко избили третьеклассника.

