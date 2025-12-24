На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал гендиректора пансионата в Видном

РИА: арестован гендиректор пансионата в Видном, где произошло отравление
true
true
true

Видновский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО гендиректора пансионата, где отравились постояльцы. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд избрал Паршиковой Н.Ю. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, а именно на один месяц 27 суток, то есть до 19 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.

Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Суд также вынес решение о приостановке деятельности пансионата.

До этого стало известно, что сотрудники частного пансионата для пожилых в подмосковном Видном два дня не вызывали скорую после массового отравления и пытались скрыть происшествие от родственников постояльцев. За за помощью они обратились, лишь когда состояние одного из пенсионеров стало критическим. Местные жители предполагают, что причиной отравления могла стать вода.

Ранее в Краснодаре сотрудницу хлебозавода осудили за отравление коллег.

