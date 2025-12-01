В Краснодаре сотрудницу хлебозавода осудили за отравление коллег

Краснодарский краевой суд признал виновной работницу хлебозавода Елену Белашову в отравлении двоих людей и покушении на директора предприятия и приговорил ее к 21 году лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Свою вину женщина не признала, несмотря на то, что для ее установления были собраны все необходимые доказательства. По информации пресс-службы, с делом работал первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю. Инцидент произошел в июле 2024 года.

По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, женщина планировала покушение на двух своих коллег и руководительницу из-за личного конфликта, возникшего на почве рабочих обязанностей. Сначала она дала двум сотрудницам лекарственное средство в чрезмерной дозировке, после чего они потеряли сознание и перестали подавать признаки жизни. Затем, воспользовавшись телефоном одной из пострадавших, женщина отправила от ее имени сообщение директору хлебокомбината с просьбой о помощи. Когда директор приехала, злоумышленница застегнула на ней наручники и попыталась применить силу, однако руководительнице удалось оказать сопротивление и выжить.

