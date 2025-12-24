На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Екатеринбургскую воспитательницу избили на парковке и лишили детей новогоднего утренника

Mash: в Екатеринбурге воспитательницу избили из-за парковки
Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге дети остались без новогоднего утренника из-за того, что их воспитательницу избили на парковке. Об этом со ссылкой на пострадавшую сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел у аптеки на улице Пехотинцев — воспитательница с мужем припарковали автомобиль у входа в здание. Это не понравилось другому водителю, который в этот момент выходил из аптеки.

Незнакомец начал оскорблять супруга педагога, отказался решать вопрос мирно и продолжил ссору, несмотря на присутствие детей в машине. В ходе конфликта на воспитательницу сзади набросилась спутница дебошира — произошла потасовка. После этого агрессоры скрылись с места происшествия.

В результате воспитательница получила синяк на лице и ушибы головы. В связи с произошедшим пришлось отменить новогодние утренники — сейчас педагог вынуждена сидеть дома. Нападавших ищут.

Ранее новгородцы избили друг друга на парковке, и это попало на видео.

