Новгородцы избили друг друга на парковке, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде водители избили друг другу возле ТРК. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Заварушку засняли очевидцы. По их словам, владелец серой «приоры» остановился на светофоре, после к нему подошел водитель синей машины и начал ругаться — двое накинулись на одного», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как мужчины избивают друг друга возле припаркованного автомобиля, кроме того, нарушители выходят на проезжую часть, где продолжают конфликт.

До этого в Белгороде мужчины с топором и битой устроили жесткий бой на парковке из-за конфликта детей. На размещенных в сети кадрах, видно, как мужчины избивают друг друга, при этом в момент конфликта один из белгородцев начинает разбивать припаркованный автомобиль, который принадлежит его оппоненту. На записи также слышно, как в момент драки женщина просит вызвать медиков. После произошедшего правоохранители задержали белгородца, разгромившего машину.

Ранее во Владивостоке водитель выстрелил в лицо полицейскому в момент погони.