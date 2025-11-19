На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новгородцы избили друг друга на парковке, и это попало на видео

Mash: кулачные бои устроили водители в Нижнем Новгороде
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Ni Mash»

В Нижнем Новгороде водители избили друг другу возле ТРК. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Заварушку засняли очевидцы. По их словам, владелец серой «приоры» остановился на светофоре, после к нему подошел водитель синей машины и начал ругаться — двое накинулись на одного», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как мужчины избивают друг друга возле припаркованного автомобиля, кроме того, нарушители выходят на проезжую часть, где продолжают конфликт.

До этого в Белгороде мужчины с топором и битой устроили жесткий бой на парковке из-за конфликта детей. На размещенных в сети кадрах, видно, как мужчины избивают друг друга, при этом в момент конфликта один из белгородцев начинает разбивать припаркованный автомобиль, который принадлежит его оппоненту. На записи также слышно, как в момент драки женщина просит вызвать медиков. После произошедшего правоохранители задержали белгородца, разгромившего машину.

Ранее во Владивостоке водитель выстрелил в лицо полицейскому в момент погони.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами