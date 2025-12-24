Рецидивист угнал BMW с тремя детьми на заднем сиденье

Мужчина угнал BMW с тремя детьми в Нидерландах и был задержан в Бельгии

Мужчина угнал автомобиль с тремя детьми внутри в Нидерландах и был арестован после погони в Бельгии. Об этом сообщает газета NL Times.

В субботу, 20 декабря, в голландском городе Бреда мужчина угнал BMW семьи, которая собиралась на отпуск в Австрию. В салоне машины с работающим двигателем мирно сидели дети 4, 6 и 10 лет, чьи родители всего на минуту отлучились, чтобы запереть дверь дома.

Заметив отъезжающий автомобиль, взрослые бросились в погоню за угонщиком на другой машине. Тот проехал 700 метров, остановился и силой вытолкал малышей на улицу. Они не пострадали и отделались испугом.

«Он бросил мою дочь перед моей машиной, чтобы перекрыть дорогу», — рассказал отец.

Через несколько часов голландской семье позвонили из Бельгии. Их BMW разыскали благодаря забытому внутри iPad. Полиция устроила погоню и арестовала 36-летнего рецидивиста без определенного места жительства.

Сейчас он находится под стражей и ожидает экспедиции в Нидерланды. В полиции считают, что угонщик просто воспользовался ситуацией и не намеревался причинить вред детям.

Ранее в США трое детей угнали автомобиль и устроили погоню с полицией.