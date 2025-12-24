На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рецидивист угнал BMW с тремя детьми на заднем сиденье

Мужчина угнал BMW с тремя детьми в Нидерландах и был задержан в Бельгии
true
true
true
close
Police Department

Мужчина угнал автомобиль с тремя детьми внутри в Нидерландах и был арестован после погони в Бельгии. Об этом сообщает газета NL Times.

В субботу, 20 декабря, в голландском городе Бреда мужчина угнал BMW семьи, которая собиралась на отпуск в Австрию. В салоне машины с работающим двигателем мирно сидели дети 4, 6 и 10 лет, чьи родители всего на минуту отлучились, чтобы запереть дверь дома.

Заметив отъезжающий автомобиль, взрослые бросились в погоню за угонщиком на другой машине. Тот проехал 700 метров, остановился и силой вытолкал малышей на улицу. Они не пострадали и отделались испугом.

«Он бросил мою дочь перед моей машиной, чтобы перекрыть дорогу», — рассказал отец.

Через несколько часов голландской семье позвонили из Бельгии. Их BMW разыскали благодаря забытому внутри iPad. Полиция устроила погоню и арестовала 36-летнего рецидивиста без определенного места жительства.

Сейчас он находится под стражей и ожидает экспедиции в Нидерланды. В полиции считают, что угонщик просто воспользовался ситуацией и не намеревался причинить вред детям.

Ранее в США трое детей угнали автомобиль и устроили погоню с полицией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами