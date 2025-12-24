Приморские мошенники украли 54 млн рублей, обменяв доллары на фальшивые купюры

В Приморье аферисты под предлогом обмена валюты украли у местных жителей 54 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что двое местных жителей решили обменять валюту без обращения в банк. Они связались с неизвестными, обещавшими обменять наличные. В назначенном месте 45-летняя женщина встретилась с аферистом, который передал ей пакет с купюрами в банковских упаковках. Взамен она отдала $427 тысяч. Аналогичным образом 50-летний мужчина отдал мошенникам $245 тысяч. Уже после сделок потерпевшие обнаружили, что купюры, которые они получили взамен своих денег, являются фальшивыми. Общий ущерб составил более 54 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По подозрению в причастности к преступлениям задержали 24-летнего жителя Ханкайского округа и 32-летнего жителя Владивостока — им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Изъятые деньги направили на экспертизу.

Ранее российская воспитательница отдала мошенникам почти 11 млн рублей.