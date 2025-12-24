На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Вильфанд: в новогоднюю ночь в Москве будет около -15°C
Tatyana Makeyeva/Reuters

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до -15°C.

По его словам, 29 и 30 декабря в столице ожидается снег, погода будет «совершенно зимней».

«Дальше зима будет в явном виде до конца года. 30 [декабря] — минус 8-13 градусов, днем — минус 6-10, облачно, снег. А вот 31 [декабря] и 1 [января] — однородный режим погоды. Ночные температуры достигнут минус 10-15 градусов, дневные — минус 7-10», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что прогноз не окончательный и может измениться.

24 декабря синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Подмосковье в новогоднюю ночь будет настоящая зимняя погода с отрицательными температурами и снегопадом.

Сегодняшний день в регионе синоптик назвал самым холодным в этом году, напомнив, что ночью температура воздуха падала местами до -20 градусов. А к концу недели придет потепление, ожидается около нуля градусов и даже переход на плюсовые значения.

Ранее синоптик рассказал, какими будут зимы в Москве в будущем.

