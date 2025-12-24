На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителям Подмосковья спрогнозировали морозную и снежную новогоднюю ночь

Синоптик Ильин: в новогоднюю ночь в Подмосковье будут морозы до -15 градусов
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Подмосковье в новогоднюю ночь будет настоящая зимняя погода с отрицательными температурами и снегопадом. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Сегодняшний день в регионе синоптик назвал самым холодным в этом году, напомнив, что ночью температура воздуха падала местами до -20 градусов. А к концу недели придет потепление, ожидается около нуля градусов и даже переход на плюсовые значения.

«В пятницу достаточно сильные снегопады пройдут, несмотря на оттепель. Накануне Нового года небольшой снежок будет идти. Ночью, скорей всего, без существенных осадков, днем первого января — тоже с небольшим снежком», — рассказал Ильин.

В ночь на 1 января ожидаются небольшие морозы, температура воздуха будет варьироваться от -10 до -15 градусов. Начнется 2026 год также с легкого мороза – прогнозируется до -10 градусов. Впервые за многие годы жители Московской области встретят праздник со снегом и морозом, заключил Ильин.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и Подмосковье за сегодняшние сутки резко сменится температурный режим из-за изменения конфигурации антициклона. Столичный регион накроет волна потепления, климатическая норма будет превышена на четыре градуса.

Ранее синоптик рассказал, какими будут зимы в Москве в будущем.

