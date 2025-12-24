«Афиша» подготовила специальные проекты к Новому году

Компания «Афиша» подготовила к новогодним праздникам специальные проекты, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров, Новый год – это время эмоций и живых впечатлений.

«Компания «Афиша» всегда была проводником к таким моментам, и в праздники эта роль становится особенно важной. Мы объединяем события, городские пространства, медиа и сервисы в единый опыт, который помогает прожить Новый год не как список дел, а как настоящее, наполненное чувство», — сказал он.

В понедельник, 29 декабря, «Афиша» запустит интерактивного планировщика встреч «Суетолог», который поможет спланировать встречи и сгенерирует подходящие для этого места.

Также редакция «Афиша Daily» выпустила масштабный спецпроект об истории новогодней елки в России.

Кроме того, впервые «Афиша» установила собственную новогоднюю елку на территории ВДНХ и запустила интерактивное приключение «Семейный согревающий маршрут».