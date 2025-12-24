На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Афиша» подготовила специальные проекты к Новому году

«Афиша» представила новогодние спецпроекты
true
true
true
close
Vitalii Stock/Shutterstock/FOTODOM

Компания «Афиша» подготовила к новогодним праздникам специальные проекты, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров, Новый год – это время эмоций и живых впечатлений.

«Компания «Афиша» всегда была проводником к таким моментам, и в праздники эта роль становится особенно важной. Мы объединяем события, городские пространства, медиа и сервисы в единый опыт, который помогает прожить Новый год не как список дел, а как настоящее, наполненное чувство», — сказал он.

В понедельник, 29 декабря, «Афиша» запустит интерактивного планировщика встреч «Суетолог», который поможет спланировать встречи и сгенерирует подходящие для этого места.

Также редакция «Афиша Daily» выпустила масштабный спецпроект об истории новогодней елки в России.

Кроме того, впервые «Афиша» установила собственную новогоднюю елку на территории ВДНХ и запустила интерактивное приключение «Семейный согревающий маршрут».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами