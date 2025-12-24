В Гидрометцентре рассказали о прогнозируемых сильных морозах

В ряде российских регионов прогнозируется температура воздуха ниже нормы, морозы могут достичь -55°С. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, чрезвычайно холодная погода, до -40°С, ожидается в Приволжском федеральном округе. В Северо-Западном федеральном округе прогнозируется температура до -43°С, на Урале — до -40°С. На севере Сибири будет до -51°С, на юго-западе — до -46°С.

Вильфанд отметил, что самые сильные морозы ждут на Дальнем Востоке: в Амурской области (-38...-44°С), Бурятии (-40...-42°С), Хабаровском крае (-41...-46°С), Магаданской области (-46...-48°С), Якутии (до -55°С).

До этого сообщалось, что ночь на 24 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы.

Синоптик Татьяна Позднякова предупреждала, что в Москве со вторника, 23 декабря, начнется заметное похолодание, температура воздуха в столице опустится до -13°С, в области — до -15°С.

Ранее из-за холода в батареях Москвы подняли температуру.