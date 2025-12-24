На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные заняли Заречное

Минобороны: ВС России освободили Заречное в Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Заречное в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное», — проинформировало российское оборонное ведомство.

23 декабря группировка войск «Север» Вооруженных Сил России (ВС РФ) взяла под контроль село Прилипка в Харьковской области.

До этого российские подразделения выбили украинских бойцов из населенного пункта Вильча в Харьковской области. Кроме того, военнослужащие группировки «Север» нанесли поражение личному составу и технике трех бригад и одного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Целями для ударов стали места скопления украинских солдат вблизи населенных пунктов Рыжевка, Писаревка, Алексеевка, Бояро-Лежачи, Грабовское и Андреевка.

Ранее военный эксперт назвал тщетными попытки контратак ВСУ Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
