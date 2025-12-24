На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия оснастила свои истребители F-35 новыми ракетами, готовясь к конфликту

TNI: Финляндия наращивает вооружение в ожидании конфликта с Россией
Olivier Rachon/Global Look Press

Армия Финляндии наращивает вооружение, готовясь к возможному военному конфликту с Россией. Об этом пишет The National Interest.

Финские ВВС приняли решение оснастить свои новые истребители-невидимки F-35A Lightning II ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120D3. Хельсинки достигли соглашения с Вашингтоном, по которому получат 405 ракет AIM-120D3 AMRAAM и восемь секций наведения AIM-120D-3 общей стоимостью приблизительно $1,07 млрд.

«Столкнувшись с реальностью все более агрессивной России, Финляндия наращивает вооружение в ожидании будущего конфликта со своим соседом», — говорится в материале.

Благодаря этому приобретению Финляндия получит доступ к новейшей и наиболее совершенной версии ракеты, что улучшит возможности реагирования на угрозы в оперативной обстановке, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Он добавил, что покупка этих ракет еще больше укрепит взаимодействие с Соединенными Штатами и другими союзниками Финляндии.

До этого силы обороны Финляндии анонсировали закупку дронов для разведки на €15 млн.

Ранее в Финляндии открыли штаб сухопутных войск НАТО.

