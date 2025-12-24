На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК показал видео работы следователей на месте взрыва в Москве

СК показал кадры работы следователей на месте взрыва в Москве, где погибли трое
Следственный комитет России (СК РФ) обнародовал кадры работы следователей на месте взрыва в Москве, где погибли три человека, в том числе двое полицейских. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале следкома.

На опубликованных кадрах видно, как правоохранители осматривают место инцидента, обломки от машины и взрывного устройства. Также показаны автомобили, поврежденные элементами взрывного устройства.

В ночь на 24 декабря на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС и еще один человек. По данным СК, полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем. Третьим погибшим стал подозреваемый, который приехал в Москву из Ивановской области специально для совершения диверсии, сообщили СМИ. Пойти на это его вынудили мошенники, заставив участвовать в «шпионской операции».

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Расследование дела на контроль взяла столичная прокуратура. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что сотрудники ДПС, погибшие при взрыве в Москве, дружили с детства.

