Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать недвижимость

Эксперт Клименков: покупать квартиру выгоднее всего в летом
Shutterstock

Покупать недвижимость в России намного выгоднее в периоды сезонного спада активности покупателей. В это время продавцы охотнее соглашаются сделать скидку, а застройщики предлагают привлекательные условия. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор онлайн-агентства недвижимости Welcome24 Михаил Клименков.

Специалист объяснил, что определить самый выгодный момент для совершения сделки поможет анализ динамики цен, активности на рынке и условий ипотечного кредитования.

«Согласно данным Росреестра, пик спроса на жилую недвижимость традиционно приходится на осенние месяцы — с сентября по ноябрь. Например, в октябре 2025 года в Москве было зарегистрировано на 16,6% больше сделок, чем в сентябре. В то же время минимальная активность наблюдается в январе-феврале, а также в летний период — с июня по август», — рассказал он.

По словам эксперта, именно в этот сезон у россиян есть возможность приобрести квартиру с дисконтом, поскольку из-за низкого спроса продавцы на вторичном рынке снижают цены на 10–15%, пытаясь ускорить продажи.

При этом на первичном рынке сезонность выражена менее явно, так как на него сильное внимание оказывают банковские программы и акции застройщиков, которые нередко запускаются именно во время спада — зимой и летом. При этом вместо скидок покупателям предлагают бонусы, среди которых рассрочки, сниженные платежи по ипотеке и другие. Однако запуск льготных программ может временно повышать спрос и не во время сезонных пиков.

Эксперт рассказал, что наиболее оптимальным временем для приобретения недвижимости с точки зрения стоимости и возможности торга являются периоды с января по февраль и с июля по августа. При этом осенью происходит максимальное повышение цен на фоне повышенного спроса, из-за чего торг становится менее вероятным.

Ранее россиян предупредили о подорожании новых квартир из-за штрафов для застройщиков.

