Россиян предупредили о подорожании новых квартир из-за штрафов для застройщиков

Финансист Трепольский предрек подорожание нового жилья из-за штрафов для застройщиков
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья следует воспринимать как сигнал о завершении периода «тепличных условий» для девелоперов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Он не исключил, что новое жилье может подорожать из-за штрафов.

С 2026 года в России застройщиков начнут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, с переносом сроков сдачи жилья уже столкнулись более 132 тыс. заемщиков.

«Угроза финансовых потерь должна повысить дисциплину застройщиков и заставить компании более реалистично оценивать сроки реализации проектов еще на этапе начала строительства, отказавшись от заведомо нереалистичных сроков в маркетинговых целях. В то же время сами по себе штрафы не гарантируют исчезновения долгостроев. При дефиците финансирования или сбоях в поставках материалов дополнительные неустойки могут усилить нагрузку на застройщика и ускорить его финансовые проблемы, вплоть до банкротства», — отметил Трепольский.

По его словам, в таких условиях ключевым механизмом защиты дольщиков по-прежнему останутся эскроу-счета, которые не позволяют девелоперам использовать средства покупателей до ввода дома в эксплуатацию.

По мнению финансиста, на фоне отмены моратория покупка жилья на первичном рынке может стать безопаснее с точки зрения юридической защиты и соблюдения сроков, прежде всего у крупных игроков. Трепольский ожидает, что рынок продолжит консолидироваться вокруг девелоперов с достаточной финансовой устойчивостью, тогда как мелкие и менее надежные компании будут вытесняться.

Эксперт призвал потребителей учитывать и косвенные последствия от штрафов для девелоперов.

«Застройщики могут начать закладывать потенциальные штрафы и дополнительные издержки в стоимость квадратного метра. В результате рост защищенности сделок может сопровождаться дальнейшим повышением цен на первичном рынке, который уже испытывает давление из-за дорогих кредитов и инфляции», — посетовал Трепольский.

Ранее сообщалось, что спрос на новостройки в городах-миллионниках вырос на 38% в ноябре.

Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
