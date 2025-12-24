В Астрахани 13-летний подросток собрал бомбу и планировал устроить теракт

В Астрахани предотвратили попытку теракта, которую планировал 13-летний школьник. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

13-летний подросток с лета 2025 года собирал у себя дома компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и планировал совершить теракты на территории Астраханской области и Республики Дагестан. Школьник также создал канал в одном из мессенджеров, где хотел делиться информацией об изготовлении взрывных устройств.

На допросе мальчик пояснил, что некоторое время общался в сети с неизвестным, представлявшимся членом организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Их диалог начинался с обсуждения религиозных тем, после чего подросток попытался создать онлайн-сообщество для продвижения идей шариата. В середине декабря 2025 года он распустил эту группу, поняв, что для получения дальнейших инструкций необходимо вступить в террористическую организацию, после чего решил, что совершит теракт сам.

Действия подростка были пресечены сотрудниками полиции совместно с региональным управлением ФСБ. Уголовной ответственности подросток избежал, суд назначил ему арест на 30 суток.

Ранее в Ульяновске двоих подростков обвинили в подготовке теракта и нападениях на людей.