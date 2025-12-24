Пенсионер, напавший на соседей с огнеметом и гарпуном, получил срок

В Приморье мужчина получил 7 лет колонии за нападение на соседей с огнеметом

Во Владивостоке вынесен приговор 67-летнему местному жителю, который напал на своих соседей с самодельным огнеметом и ружьем для подводной охоты. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Суд установил, что в июне 2023 года в одном из садоводческих товариществ Советского района Владивостока обвиняемый поссорился с соседями. В ходе конфликта он напал на оппонентов с самодельным огнеметом. После этого обвиняемый взял ружье для подводной охоты и выстрелил из него гарпуном в соседку. Женщина получила проникающее ранение, ее муж с ожогами был доставлен в больницу, пострадавших удалось спасти.

По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел, приговором суда 67-летнему фигуранту назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого житель Амурской области поссорился с собутыльником и заколол его заточенной пилочкой для ногтей. Раненый смог дойти до дома, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Ранее на Алтае пенсионер избил приятеля молотком из-за спора об уборке.