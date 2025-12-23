На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция задержала мигрантов-курьеров, перевозивших детей в термосумках

В Подмосковье задержаны мигранты-курьеры, перевозившие детей в термосумках
Сотрудники правоохранительных органов установили личности мужчин, которые перевозили детей в курьерских сумках на электровелосипедах в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» в кратчайшие сроки установлены и доставлены в территориальный отдел полиции двое мужчин, перевозивших 2-летних мальчика и девочку в сумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов. Ими оказались граждане одного из государств Средней Азии 1964 и 1994 годов рождения», — отмечает Волк.

По информации представителя МВД России, в отношении злоумышленников составлены административные протоколы по статье о нарушении правил дорожного движения, а также о нарушении правил въезда в РФ.

До этого полицейские выявили нарушение во время мониторинга интернета. На видео мужчины в одежде доставщиков еды доехали на своих скутерах до люберецкого торгового центра «Выходной» и вытащили из термосумок не продукты, а детей.

Ранее челябинец на Nissan прокатил на капоте мужчину после ДТП.

