Захарова прокомментировала регистрацию Собчак в мессенджере Max

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала регистрацию журналистки и телеведущей Ксении Собчак в мессенджере Max. Пост об этом Захарова разместила в своем Telegram-канале.

Приложив скриншот о том, что Собчак зарегистрировалась в Max, официальный представитель МИД РФ написала: «А, ну всё, последний бастион пал».

12 декабря сообщалось, что с момента запуска национального мессенджера Мах в нем зарегистрировались 75 млн человек. Пользователи отправили в мессенджере более 6,5 млрд сообщений и совершили более 2 млрд звонков. Инфлюэнсеры, бизнес и государственные организации создали в Мах более 122 тыс. публичных каналов с более чем 35 млн подписчиков.

В этот же день стало известно, что образовательным пространством «Сферум» в Mах пользуются более 15 млн педагогов, учащихся и их родителей.

