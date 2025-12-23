На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала регистрацию Собчак в мессенджере Max

Захарова иронично назвала появление Собчак в Max «падением последнего бастиона»
true
true
true
close
Телеграм-канал «Мария Захарова»/Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала регистрацию журналистки и телеведущей Ксении Собчак в мессенджере Max. Пост об этом Захарова разместила в своем Telegram-канале.

Приложив скриншот о том, что Собчак зарегистрировалась в Max, официальный представитель МИД РФ написала: «А, ну всё, последний бастион пал».

12 декабря сообщалось, что с момента запуска национального мессенджера Мах в нем зарегистрировались 75 млн человек. Пользователи отправили в мессенджере более 6,5 млрд сообщений и совершили более 2 млрд звонков. Инфлюэнсеры, бизнес и государственные организации создали в Мах более 122 тыс. публичных каналов с более чем 35 млн подписчиков.

В этот же день стало известно, что образовательным пространством «Сферум» в Mах пользуются более 15 млн педагогов, учащихся и их родителей.

Ранее стало известно, когда в России заблокируют Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами