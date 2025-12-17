Среднесуточная аудитория мессенджера Мах в декабре достигла 45 млн человек

С момента запуска национального мессенджера Мах в нем зарегистрировались 75 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Отмечается, что пользователи отправили в мессенджере более 6,5 млрд сообщений и совершили более 2 млрд звонков.

Также инфлюэнсеры, бизнес и государственные организации создали в Мах более 122 тыс. публичных каналов с более чем 35 млн подписчиков.

Среди лидеров по аудитории — первый канал-миллионник в мессенджере «Кремль.Новости», «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «Соловьев», «Mash», «РИА Новости», RT на русском и «Едим дома».

Ранее сообщалось, что 15 сентября Мах запустил Цифровой ID — аналог бумажных документов в формате QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Он обеспечивает быстрый доступ к основным документам пользователя.