На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Сферуме» отметили рост аудитории в Мах

В «Сферуме» в Mах зарегистрировалось 15 млн пользователей
true
true
true
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Образовательным пространством «Сферум» в Mах пользуются более 15 млн педагогов, учащихся и их родителей. Еженедельная аудитория площадки в отечественном мессенджере достигает 9 млн пользователей, каждый день ее сервисами пользуются уже 7 млн человек, сообщила пресс-служба пространства.

Отмечается, что 15-миллионным пользователем Сферума в Mах стал учитель химии средней общеобразовательной школы из Мытищ Михаил Соболев. Команда «Сферума» подарила ему поездку в Центр знаний «Машук» на любую из образовательных программ в 2026 году.

«Я стал пользователем образовательного пространства Сферум в Mах, он помогает мне решать основные задачи. Также для меня и моих учеников актуальны интерактивная доска, сбор домашних заданий в едином пространстве, цифровые награды за внеклассные активности. А с родителями нам теперь удобнее обмениваться справками и документами через Сферум», — отметил педагог.

В национальном мессенджере представлены основные функции «Сферума», включая чаты, видеозвонки, интерактивную доску для совместного изучения материалов, а также сервисы «Сбор файлов», «Справка в школу», «Помощник ученика» и чат-боты «Пушкинская карта».

Кроме того, в образовательном пространстве доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием.

Особый акцент сделан на безопасности — в «Сферум» в Mах для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами