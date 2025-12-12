В «Сферуме» отметили рост аудитории в Мах

Образовательным пространством «Сферум» в Mах пользуются более 15 млн педагогов, учащихся и их родителей. Еженедельная аудитория площадки в отечественном мессенджере достигает 9 млн пользователей, каждый день ее сервисами пользуются уже 7 млн человек, сообщила пресс-служба пространства.

Отмечается, что 15-миллионным пользователем Сферума в Mах стал учитель химии средней общеобразовательной школы из Мытищ Михаил Соболев. Команда «Сферума» подарила ему поездку в Центр знаний «Машук» на любую из образовательных программ в 2026 году.

«Я стал пользователем образовательного пространства Сферум в Mах, он помогает мне решать основные задачи. Также для меня и моих учеников актуальны интерактивная доска, сбор домашних заданий в едином пространстве, цифровые награды за внеклассные активности. А с родителями нам теперь удобнее обмениваться справками и документами через Сферум», — отметил педагог.

В национальном мессенджере представлены основные функции «Сферума», включая чаты, видеозвонки, интерактивную доску для совместного изучения материалов, а также сервисы «Сбор файлов», «Справка в школу», «Помощник ученика» и чат-боты «Пушкинская карта».

Кроме того, в образовательном пространстве доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием.

Особый акцент сделан на безопасности — в «Сферум» в Mах для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим».