В Турции обнаружены обломки разбившегося самолета

Вблизи Анкары обнаружены обломки разбившегося частного самолета, на борту которого находился глава Генерального штаба ливийской армии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По имеющимся предварительным данным, крушение самолета Falcon 50 произошло из-за технической неисправности. Обломки воздушного судна разбросаны на большой территории в районе Хаймана неподалеку от международного аэропорта Эсенбога.

Район падения самолета оцеплен. Подразделения турецкой армии, полиции и Управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD) начали поисково-спасательные работы.

23 декабря стало известно, что в Турции разбился самолет, на борту которого находился начальник Генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад.

