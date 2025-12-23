На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции обнаружены обломки разбившегося самолета

В районе аэропорта Анкары спасатели нашли обломки разбившегося самолета
Anadolu/Getty Images

Вблизи Анкары обнаружены обломки разбившегося частного самолета, на борту которого находился глава Генерального штаба ливийской армии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По имеющимся предварительным данным, крушение самолета Falcon 50 произошло из-за технической неисправности. Обломки воздушного судна разбросаны на большой территории в районе Хаймана неподалеку от международного аэропорта Эсенбога.

Район падения самолета оцеплен. Подразделения турецкой армии, полиции и Управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD) начали поисково-спасательные работы.

23 декабря стало известно, что в Турции разбился самолет, на борту которого находился начальник Генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад.

В июле пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было 49 человек, пропал с радаров, а затем разбился возле Тынды во время второго захода на посадку. В результате инцидента никто не выжил.

Ранее летевший из Египта в Россию самолет экстренно сел в Турции.

