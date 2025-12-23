Стало известно, в каких регионах России запретили запускать фейерверки в новогоднюю ночь

SHOT: фейерверки запретили запускать в новогоднюю ночь более чем в 15 регионах РФ

Фейерверки запретили запускать в новогоднюю ночь более чем в 15 российских регионах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что пиротехнические шоу полностью запретили в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Иркутске и Красноярске. Также фейерверки в новогоднюю ночь запретили запускать в приграничной зоне и в Краснодарском крае, а в Новороссийске использование салютов ограничили с 29 декабря по 11 января.

В Анапе и Омске просят воздержаться от запуска пиротехники.

По данным издания, салюты будут разрешены во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

До этого начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова напомнила, что в новогодние праздники важно соблюдать общественный порядок. Нарушение общественного порядка, правил пожарной безопасности, а также распитие алкоголя в неположенных местах могут обернуться штрафом. Также штраф можно получить за распитие алкоголя в общественных местах. Эксперт напомнила о запрете употребления спиртного на улицах, во дворах, парках и других открытых пространствах. Размер штрафа за нарушение данного закона составляет от 500 до 1500 рублей.

Ранее россиянин спалил свою квартиру, запустив фейерверк в комнате.