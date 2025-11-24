На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге предупредили о мошенничестве с поддельными фото аварий

МВД: мошенники начали подделывать фото ДТП с помощью ИИ для страховок
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге мошенники стали применять искусственный интеллект для подделки фотографий якобы с мест дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Росгосстраха», в сети появились недорогие предложения «сделать фото разбитого автомобиля», предназначенные для оформления ОСАГО и КАСКО. Ведомство отметило, что цифровые сервисы, позволяющие клиентам самостоятельно фиксировать повреждения, стали уязвимы для злоумышленников, поэтому водителям и страховщикам необходимо повышать внимательность.

Для автомобилистов МВД посоветовало снимать повреждения с нескольких ракурсов и в хорошем освещении, фиксировать окружающую обстановку, записывать короткое видео с места происшествия и сохранять оригиналы фото и видео. Также следует фиксировать время, место, данные свидетелей и номера других автомобилей, а при обращении к страховщикам использовать только официальные каналы.

Страховым компаниям советуют проверять метаданные снимков, запрашивать дополнительные материалы с разных перспектив, внедрять алгоритмы детекции фейковых изображений и обучать клиентов стандартам фотофиксации ДТП. При подозрительных случаях материалы необходимо направлять в компетентные органы для проверки.

В МВД подчеркнули, что цифровые сервисы упрощают процесс подачи заявлений, но одновременно открывают новые возможности для мошенников, поэтому сохранение доказательств и внимательность остаются обязательными.

Ранее россиян предупредили, как безобидные лайки и геометки создают на вас досье в сети.

