В Петербурге предупредили о мошенничестве с поддельными фото аварий

В Санкт-Петербурге мошенники стали применять искусственный интеллект для подделки фотографий якобы с мест дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Росгосстраха», в сети появились недорогие предложения «сделать фото разбитого автомобиля», предназначенные для оформления ОСАГО и КАСКО. Ведомство отметило, что цифровые сервисы, позволяющие клиентам самостоятельно фиксировать повреждения, стали уязвимы для злоумышленников, поэтому водителям и страховщикам необходимо повышать внимательность.

Для автомобилистов МВД посоветовало снимать повреждения с нескольких ракурсов и в хорошем освещении, фиксировать окружающую обстановку, записывать короткое видео с места происшествия и сохранять оригиналы фото и видео. Также следует фиксировать время, место, данные свидетелей и номера других автомобилей, а при обращении к страховщикам использовать только официальные каналы.

Страховым компаниям советуют проверять метаданные снимков, запрашивать дополнительные материалы с разных перспектив, внедрять алгоритмы детекции фейковых изображений и обучать клиентов стандартам фотофиксации ДТП. При подозрительных случаях материалы необходимо направлять в компетентные органы для проверки.

В МВД подчеркнули, что цифровые сервисы упрощают процесс подачи заявлений, но одновременно открывают новые возможности для мошенников, поэтому сохранение доказательств и внимательность остаются обязательными.

