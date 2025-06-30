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Суд приговорил руководителя «Общины Виссариона» к 12 годам

Суд Новосибирска приговорил руководителей «Общины Виссариона» к срокам до 12 лет
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Александр Кряжев/РИА Новости

Суд в Новосибирске приговорил руководителя секты «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») Сергея Торопа к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Сторонники Торопа Владимир Ведерников и Вадим Редькин приговорены к 12 и 11 годам соответственно.

По данным прокуратуры, в результате действий обвиняемых с 1991 по 2020 год 16 лицам причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью, одному — вред здоровью средней тяжести.

«Церковь последнего завета» основал в 1991 году бывший слесарь и сотрудник ДПС Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом — «сыном Бога» и «новым Христом». К нему примкнули бывший вокалист группы «Интеграл» Бари Алибасова Вадим Редькин и руководитель частной школы «Истоки» для детей членов религиозного объединения Владимир Ведерников.

В 1995 году последователи Торопа создали в Курагинском районе Красноярского края поселение, называемое «Городом Солнца». По оценкам сектоведа, президента Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александра Дворкина, число адептов превышало 5 тысяч человек. Через некоторое время появились ячейки в США, Германии, Казахстане, Молдавии, Болгарии, Латвии и Белоруссии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-участница «Ашрам Шамбалы» (организация, запрещенная в РФ) рассказала о жизни в секте.

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