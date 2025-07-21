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В Белоруссии присекли деятельность секты адептов «Триединой Руси»

СК Белоруссии сообщил о раскрытии деятельности ячейки международной секты
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РИА Новости

В Белоруссии пресекли деятельность ячейки международной секты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета республики.

Отмечается, что пяти руководителям ячейки предъявлено обвинение.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей и приспешников экстремистского формирования, именующего себя »Русская православная церковь – Царская Империя». Материалы переданы в Генеральную прокуратуру для направления в суд», — говорится в сообщении пресс-службы.

Адепты секты проповедовали создание «никем не признанного государства «Триединая Русь». Их заманивали в глухие места, в полуразвалившиеся избы заброшенных деревень. Участники секты отрекались от всех социальных благ, документов, медицинской помощи, обрывали связи с родными и внешним миром. При этом для вступления в секту необходимо было передать ее руководителям ценное пожертвование — деньги, имущество, недвижимость.

До этого адвокаты лидера секты «Община Виссариона» Сергея Торопа и его сторонников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина обжаловали приговор подзащитным.

Бывший слесарь и сотрудник ДПС Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, «сыном Бога» и «новым Христом», основал «Церковь последнего завета» в 1991 году. К нему примкнули бывший вокалист группы «Интеграл» Бари Алибасова Вадим Редькин и руководитель частной школы «Истоки» для детей членов религиозного объединения Владимир Ведерников.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число зарегистрированных терактов.

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