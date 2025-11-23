Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки «Юг» во время решительных действий освободили населенный пункт Петровское в Донецкой народной республике. Там же нанесли удары по подразделениям трех механизированных и одной мотопехотной бригады ВСУ в районах Платоновки, Краматорска, Васюковки, Степановки и Северска.

По оценке Минобороны, украинская сторона в этом секторе потеряла свыше 225 военнослужащих, танк, бронемашину MaxxPro американского производства, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также были уничтожены радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42, четыре станции РЭБ и несколько складов боеприпасов и материальных средств.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. В этом районе, как заявили в Минобороны, поражение было нанесено формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ вблизи Варваровки, Затишья, Доброполья в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской.

По данным ведомства, украинские силы в этом секторе потеряли до 225 военнослужащих, бронемашину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом.