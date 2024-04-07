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Россиянин облил двух женщин горючим и поджег

Shot: в Коми мужчина облил горючим двух знакомых женщин и поджег их

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В республике Коми врачи борются за жизнь двух женщин, которых облил горючим и поджег знакомый. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Усинске 6 апреля, жители дома по улице 60 лет Октября заметили пожар в одной из квартир. На место прибыли экстренные службы, в задымленном помещении были обнаружены трое пострадавших — две женщины и мужчина.

У одной из пострадавших ожоги 80% тела, у второй сильно обгорела спина и живот, она сейчас в медикаментозной коме. Меньше всех пострадал мужчина, по версии следствия, во время распития спиртных напитков с подругами он облил своих знакомых горючим и поджег, при этом случайно загорелся сам.

Возбуждено уголовное дело о покушении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Во Владимирской области следователи задержали троих подростков, которые похитили, избили и подожгли сверстника. Свидетелем случившегося случайно стал другой несовершеннолетний житель поселка. Он рассказал об этом матери, а та вызвала полицию. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы ожоги второй степени, сотрясение мозга и множественные травмы.

Ранее челябинский таксист попытался сжечь жену вместе со зданием администрации.

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