Россиянин облил двух женщин горючим и поджег

В республике Коми врачи борются за жизнь двух женщин, которых облил горючим и поджег знакомый. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Усинске 6 апреля, жители дома по улице 60 лет Октября заметили пожар в одной из квартир. На место прибыли экстренные службы, в задымленном помещении были обнаружены трое пострадавших — две женщины и мужчина.

У одной из пострадавших ожоги 80% тела, у второй сильно обгорела спина и живот, она сейчас в медикаментозной коме. Меньше всех пострадал мужчина, по версии следствия, во время распития спиртных напитков с подругами он облил своих знакомых горючим и поджег, при этом случайно загорелся сам.

Возбуждено уголовное дело о покушении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее челябинский таксист попытался сжечь жену вместе со зданием администрации.