Немец собрал рекордную коллекцию снежных шаров

Житель Германии Йозеф Кардинал собрал рекордную коллекцию снежных шаров, пишет UPI.

Недавно дом коллекционера в Нюрнберге посетил представитель Книги рекордов Гиннесса, который официально подтвердил новый рекорд — самую крупную в мире коллекцию снежных шаров. В 2002 году Кардинал уже попадал в Книгу рекордов с коллекцией из 6100 предметов. Cейчас их количество увеличилось до 11 тысяч.

Кардинал собирает снежные шары с 1994 года. Самым старым экспонатом в его собрании является снежный шар с изображением Эйфелевой башни, изготовленный в Париже в 1889 году.

В коллекции представлены как классические, так и необычные экземпляры: снежный шар в форме телефонного аппарата Coca-Cola, композиция с изображением крушения «Титаника», а также шар с Санта-Клаусом, управляющим вертолетом. Отдельное место занимают шары с персонажами и сценами из популярных франшиз — «Звездные войны», «Гарри Поттер» и «Властелин колец».

«Мне нравится романтика снежных шаров и то, как они выглядят, когда их встряхиваешь и наблюдаешь за падающим снегом», — рассказал Кардинал.

По его словам, снежные шары привлекают людей тем, что создают образ идеального, хотя и нереального мира. Коллекционер отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает пополнять свое собрание новыми экземплярами.

