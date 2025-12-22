На mos.ru расширили функционал сервиса «Мои платежи»

На портале mos.ru и в городских мобильных приложениях расширен функционал сервиса «Мои платежи», предназначенного для оплаты городских счетов. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Теперь пользователи могут в один клик оплачивать проезд по платным дорогам, включая трассу М-12 «Восток», Центральную кольцевую автомобильную дорогу, а также Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге.

Для упрощения оплаты доступна настройка автоплатежа — средства будут автоматически списываться с привязанной банковской карты.

Также пользователям стали доступны новые инструменты, включая оплату всех счетов сразу в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» и настройку уведомлений о новых начислениях.

В частности, жители столицы могут получать уведомления о новых счетах по единому платежному документу (ЕПД) за нежилые помещения. Речь идет о начислениях за капитальный ремонт и коммунально-эксплуатационные услуги по содержанию машино-мест, гаражей и кладовых.

Как отметил глава департамента сопровождения общегородских платежных систем столичного департамента информационных технологий Владимир Новиков, развитие сервиса повышает его востребованность у горожан.

«Если в первый год работы с его помощью было оплачено 5,3 миллиона счетов, то в 2025-м — уже в 4,5 раза больше, а всего с момента запуска количество оплаченных счетов превысило 128 миллионов», — сообщил Новиков.

Новые функции появились и в городских мобильных приложениях. В приложении «Госуслуги Москвы» добавлен раздел «Платежи», позволяющий быстро перейти к сервису и оплатить сразу несколько счетов. В приложении «Дневник «МЭШ»» открыт раздел «Счета» для оплаты дополнительного образования и школьного питания с использованием карты «Москвенок».

Пользователи приложения «Мой id» получили быстрый переход к сервису «Мои платежи» на портале mos.ru.