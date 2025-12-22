На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На mos.ru расширили функционал сервиса «Мои платежи»

Число оплаченных счетов через сервис «Мои платежи» превысило 128 млн
true
true
true
close
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

На портале mos.ru и в городских мобильных приложениях расширен функционал сервиса «Мои платежи», предназначенного для оплаты городских счетов. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Теперь пользователи могут в один клик оплачивать проезд по платным дорогам, включая трассу М-12 «Восток», Центральную кольцевую автомобильную дорогу, а также Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге.

Для упрощения оплаты доступна настройка автоплатежа — средства будут автоматически списываться с привязанной банковской карты.

Также пользователям стали доступны новые инструменты, включая оплату всех счетов сразу в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» и настройку уведомлений о новых начислениях.

В частности, жители столицы могут получать уведомления о новых счетах по единому платежному документу (ЕПД) за нежилые помещения. Речь идет о начислениях за капитальный ремонт и коммунально-эксплуатационные услуги по содержанию машино-мест, гаражей и кладовых.

Как отметил глава департамента сопровождения общегородских платежных систем столичного департамента информационных технологий Владимир Новиков, развитие сервиса повышает его востребованность у горожан.

«Если в первый год работы с его помощью было оплачено 5,3 миллиона счетов, то в 2025-м — уже в 4,5 раза больше, а всего с момента запуска количество оплаченных счетов превысило 128 миллионов», — сообщил Новиков.

Новые функции появились и в городских мобильных приложениях. В приложении «Госуслуги Москвы» добавлен раздел «Платежи», позволяющий быстро перейти к сервису и оплатить сразу несколько счетов. В приложении «Дневник «МЭШ»» открыт раздел «Счета» для оплаты дополнительного образования и школьного питания с использованием карты «Москвенок».

Пользователи приложения «Мой id» получили быстрый переход к сервису «Мои платежи» на портале mos.ru.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами