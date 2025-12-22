На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам предложили показать силу и ловкость

На 27 площадках «Путешествие в Рождество» стартовал конкурс на силу и ловкость
Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Конкурс «Самый сильный житель района» проходит на 27 окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом сообщил портал mos.ru.

Ежедневно в соревнованиях участвуют сотни жителей столицы, которые могут проверить свою физическую подготовку и побороться за лучший результат в различных возрастных категориях: для детей 8-12 лет, подростков 13-17 лет, взрослых 18-35 лет, а также мастеров старше 35 лет.

В каждой возрастной группе проводятся отдельные соревнования среди женщин и мужчин.

В программу состязаний вошли элементы гиревого спорта, включая жим, махи, приседания, удержание и рывок, а также классические упражнения — отжимания, приседания и упражнение «прыгающий Джек».

Для детей подготовлены адаптированные задания, для взрослых спортсменов — более насыщенные комплексы упражнений. Отдельно проводятся семейные эстафеты, в которых дети могут выступать вместе с родителями.

Для посетителей, которые не планируют участвовать в соревнованиях, организуются спортивные разминки. Также все желающие могут принять участие в командных эстафетах.

Организаторы отмечают, что на всех окружных площадках «Московских сезонов» ежедневно фиксируются новые рекорды. По итогам фестиваля будет определен участник с лучшим результатом.

Конкурс остается одной из ключевых спортивных активностей фестиваля «Путешествие в Рождество», входящего в проект «Зима в Москве».

Помимо соревнований, гостей фестиваля ждут творческие, научные и кулинарные мастер-классы, знакомство с блюдами регионов России и других стран, детские спектакли и ледовые шоу.

Также на площадках работают катки, а на Школьной улице организованы занятия по керлингу.

