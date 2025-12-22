Следствие попросило суд заочно арестовать Гарри Каспарова

Следствие подало ходатайство в Замоскворецкий суд Москвы об аресте шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В них говорится, что ходатайство следствия об избрании шахматисту меры пресечения в виде заключения под стражу было зарегистрировано судом 22 декабря.

До этого Bloomberg сообщил, что Каспаров может быть причастен к подготовке государственного переворота в Южном Судане. По данным агентства, шахматист познакомил южносуданского оппозиционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. После этой встречи Граньери якобы выделил $7 млн на закупку стрелкового оружия, гранат и переносных зенитных ракетных комплексов, которые могли быть использованы для смены власти в стране.

Сам Каспаров отрицает свою причастность к заговору. Он заявил, что посвятил большую часть жизни защите гражданских прав и продвижению демократии по всему миру.

Минюст России включил ушедшего в политику Каспарова в реестр иноагентов в мае 2023 года. В марте 2024-го шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее опрос показал, что больше половины россиян связывают иноагентство с предательством и работой на другую страну.