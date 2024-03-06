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Гарри Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Эти данные следуют из базы Росфинмониторинга.

«Каспаров Гарри Каримович, 13.04.1963 г.р., г. Баку Азербайджанской АССР», — уточнили в списке.

В конце февраля Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

До этого суд в очередной раз оштрафовал Гарри Каспарова за нарушение закона об иноагентах. Он получил штраф в размере 50 тыс. рублей. В ноябре 2023 года шахматист был оштрафован на 40 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

Весной 2022 года в России создали реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента». Первыми в него внесли журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского (признан в РФ иностранным агентом). Позднее в него вошли бывший совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Ранее в Москве двоих россиян арестовали по обвинениям в госизмене.

*  признан в РФ иностранным агентом
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