На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина, пытавшийся спасти соседку из горящего дома, оказался поджигателем

В США пенсионер поджег дом 83-летней соседки, а затем попытался ее спасти
true
true
true
close
ABC 7/Memorial Funeral Home

Американец, якобы пытавшийся спасти пожилую соседку из пожара, был обвинен в поджоге ее дома. Об этом сообщает WABC.

Пожар в доме 83-летней Вирджини Крэнвелл из Нью-Джерси произошел 25 июля. Ее сосед, 70-летний Уильям Ахле, позвонил в службу 911, чтобы сообщить о пожаре на втором этаже дома женщины.

Пенсионер рассказал, что примерно в 1:30 ночи гулял с собакой, заметил огонь и забежал в открытый гараж Крэнвелл, пытаясь ее спасти, но пламя отбросило его назад. В результате он получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

Пожарные потушили пожар за 20 минут, но Вирджинию нашли уже без сознания в спальне. Медикам не удалось ее спасти. Расследование показало, что причиной пожара стало умышленное действие.

Спустя пять месяцев Ахле стал главным подозреваемым. Ему предъявили обвинения в тяжких преступлениях, включая поджог и кражу со взломом. Соседи мужчины были шокированы обвинениями, так как считали его героем. Сейчас он находится под стражей в ожидании судебного заседания.

Ранее обиженный россиянин поджег дом с двумя людьми, когда его не пустили в гости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами