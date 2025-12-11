Мужчина, пытавшийся спасти соседку из горящего дома, оказался поджигателем

В США пенсионер поджег дом 83-летней соседки, а затем попытался ее спасти

Американец, якобы пытавшийся спасти пожилую соседку из пожара, был обвинен в поджоге ее дома. Об этом сообщает WABC.

Пожар в доме 83-летней Вирджини Крэнвелл из Нью-Джерси произошел 25 июля. Ее сосед, 70-летний Уильям Ахле, позвонил в службу 911, чтобы сообщить о пожаре на втором этаже дома женщины.

Пенсионер рассказал, что примерно в 1:30 ночи гулял с собакой, заметил огонь и забежал в открытый гараж Крэнвелл, пытаясь ее спасти, но пламя отбросило его назад. В результате он получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

Пожарные потушили пожар за 20 минут, но Вирджинию нашли уже без сознания в спальне. Медикам не удалось ее спасти. Расследование показало, что причиной пожара стало умышленное действие.

Спустя пять месяцев Ахле стал главным подозреваемым. Ему предъявили обвинения в тяжких преступлениях, включая поджог и кражу со взломом. Соседи мужчины были шокированы обвинениями, так как считали его героем. Сейчас он находится под стражей в ожидании судебного заседания.

