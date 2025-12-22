На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ульяновске ищут жителя, сообщившего Путину о жизни «как в XIX веке»

РИА: мэр Ульяновска Болдакин ищет автора сообщения Путину о жизни как в XIX веке
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Ульяновска Александр Болдакин призвал откликнуться автора сообщения на прямую линию к президенту России Владимиру Путину о жизни в городе, «как в XIX веке». Соответствующее заявление он сделал во время заседания штаба по комплексному развитию населенного пункта, передает РИА Новости.

В администрации Ульяновска заявили агентству, что занимаются поиском автора сообщения. Там считают, что это обращение россиянина может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта.

«Одно из сообщений, поступивших главе государства, президент зачитал в прямом эфире. Автор сравнил условия жизни в нашем городе с 19-м веком. Владимир Владимирович поручил более детально и предметно изучить этот вопрос», — сказал глава Ульяновска на заседании.

По словам чиновника, он бы хотел провести встречу с автором обращения, чтобы «подробно рассмотреть его сигнал». Болдакин публично попросил откликнуться этого человека, написав ему в соцсетях.

19 декабря Путин в ходе прямой линии, комментируя это обращение, дал поручение разобраться в причинах возникших проблем.

Ранее в Новосибирской области завели дело о халатности после жалобы россиянки Путину.

